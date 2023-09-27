Taylor Swift演唱會電影香港有得睇　美國預售票房過億破影史紀錄

美國樂壇天后Taylor Swift，2023年舉行的Eras Tour演唱會震撼全球，上月剛完成美國及墨西哥站，同時宣布演唱會會製作成電影在戲院上映。香港百老匯院線亦安排兩間IMAX戲院於11月投入放映，一共12場，暫見頭幾場已經爆滿只剩最前及靠側位置，想睇要快手。

Taylor Swift演唱會電影，10月13北美上映。（網上圖片）

由於Taylor Swift今次演唱會一票難求，連帶電影被亦極具吸引力，據美媒報道，《Eras Tour演唱會》將於全球上映100個國家及地區上映，北美方面於10月13日在AMC戲院上映，電影在美國國外預售首日票房已達2,600萬美元（約2億港元），北美首日預售票房更達3,700萬美元（約2.8億港元）。

Taylor Swift演唱會一票難求，連帶電影版都大受歡迎。（視覺中國）

業界估計，電影票房最終至少可達7,500萬美元（約5.8億港元），更期望首周可衝破1億，打破Justin Bieber音樂電影《Justin Bieber：Never Say Never》創下7,300萬美元的票房紀錄，成為音樂電影史上首周最高收入作品。

香港首場門票已經剩下較差位置。（網頁截圖）

萬眾期待的 TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR (2023) 演唱會將於百老匯院線限量放映，香港的Swifties終於能於大銀幕欣賞 Taylor Swift 精彩絕倫的表演。戴上你的「友誼手鏈」入場觀看這場五星級演唱會，感受現場氣氛！