封神第一部 | 演員半年封閉訓練脫胎換骨　飲食餐單令人卻步？

由烏爾善執導，費翔、李雪健、黃渤、于適、陳牧馳、娜然等主演的中國奇幻史詩電影《封神第一部：朝歌風雲》（簡稱《封神第一部》）在內地收獲逾26億票房，28日正式於香港上映。影片從前期製作到拍攝耗時三年多，幕後陣容亦強大，江志強任製片，葉錦添作美術指導，奧斯卡最佳視覺效果得主Douglas Smith負責視效總監等，可謂一場視覺盛宴。



台前幕後陣容強大，有黃渤、陳坤、袁泉等實力派演員助陣。（電影海報）

戲中所有演員均採用原聲對白，打鬥、騎馬、跳舞等亦是親身上陣，非常精彩。而早在拍攝前，導演召集包括6位新人主演在內的20多位年輕男演員進入「封神演藝訓練營」，進行了半年多的封閉式訓練，從幾位主演的前後對比照中不難看出，他們的五官、輪廓都愈發清晰，眼神堅毅，增添了不少成熟及男子氣概，由內到外如同洗滌過一般，個個脫胎換骨，顏值、身材、氣質等都大幅度提升，判若兩人，令網友忍不住封導演烏爾善是「內娛徒手整形第一人」。

據「封神演藝訓練營」曝光的日程來看，每日都有明確的課程安排及飲食餐單。星期一至星期六每日七點半早操，八點半至夜晚九點會學習表演、馬術、塑身、武術、游泳、禮樂、先秦文化史等課程，十點鐘還會查寢，規範行為之餘，全方面培訓，通過大量的運動、流汗，令皮相更加緊貼骨相。而餐單方面有嚴格的飲食標準，一日三餐配有少量加餐，食物烹煮及用料乾淨天然，主要以水、湯、粗糧、蔬果、補充蛋白質的肉類以及脫脂牛奶為主，營養均衡，飲食健康，且幾乎沒有糖類攝入，令毛孔更加細緻，皮膚更加細膩光滑，也會更上鏡。

《封神第一部》是烏爾善執導的「封神三部曲」的第一部，講述商王殷壽（飛翔 飾）與狐妖妲己（娜然 飾）勾結，暴虐無道，引發天譴。崑崙仙人姜子牙（黃渤 飾）攜「封神榜」下山，尋找天下共主，以救蒼生。西伯侯（李雪健 飾）之子姬發（于適 飾）逐漸發現殷壽的本來面目，反出朝歌。

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