張婉婷向年輕人分享兩點忠告　寄語經歷低谷絕望︰冇人可以救到你

亞洲電影大獎學院宣佈舉辦國際電影創作營，於今日（29日）舉行香港澳門聯合記者會，並邀請為創作營擔任導師的資深香港導演兼編劇張婉婷、亞洲電影大獎學院青年大使林明禎一同出席。張婉婷導演自年初電影《給十九歲的我》事件後，一直未有再接受傳媒訪問，今日亦不例外，然而於會上發言時，分享了兩項對年輕電影人的忠告及自己作為資深影人的經驗。



張婉婷以亞洲電影大獎學院國際電影創作營導師身份出席記者會，並未接受傳媒訪問。（劉智源 攝）

張婉婷於會上發言時，分享兩點對有志投身電影的年輕人的忠告，她首先表示：「我覺得年輕人千祈唔好擺自己喺象牙塔裡，要打破晒所有框框、走出世界、體會世界，以及認識唔同階層嘅人。」她表示不論權貴、富人、市井人物均要接觸認識，了解他們的世界、故事及想法，才能夠活得精彩。張婉婷亦表示面對社會不同階層的人物，亦要保持不卑不亢的態度，才能拍到精彩的電影。

張婉婷表示人不能紅一世，會跌到好低、甚至絕望，但更加要奮發自強。（劉智源 攝）

至於第二點忠告，張婉婷分享到個人在電影界多年經驗：「如果有一日你紅咗，千祈唔好不可一世、驕傲，因為定律係你一定會跌返落去。呢個係我睇咗咁耐，冇人可以紅一世、始終會跌返落去！」她更語重心長地表示：「有一日，你都會跌到好低，跌到好低谷，或者好絕望。但係更加要奮發自強，因為大把時間可以進修、睇多啲人生。」張婉婷亦強調：「你一定要有信念，要知道有一日你可以上返去，只有你自己可以畀自己信心，冇人可以救到你！所以電影人就係咁，有時（起手勢）有時（落手勢），我哋大家共勉之！」