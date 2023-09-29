浸大獲黃百鳴基金設電影及中醫藥獎學金　並捐十萬予城大設劇本獎

日前（26/9），浸會大學獲黃百鳴基金主席及東方影業出品有限公司（東方影業）董事黃百鳴先生慷慨捐贈港幣20萬元，支持大學設立「黃百鳴基金電影獎學金」及「黃百鳴基金中醫藥獎學金」。兩項獎學金將於2023/24學年起的五個學年，每學年分別向電影學院及中醫藥學院兩名表現卓越的學生各頒發港幣1萬元資助。



浸會大學設立「黃百鳴基金電影獎學金」及「黃百鳴基金中醫藥獎學金」。（電影公司提供）

黃百鳴先生一直熱心培育電影人才，推進電影教育事業的發展，同時亦是浸大電影學院的課程榮譽顧問。為鳴謝黃百鳴先生的慷慨捐助，浸大於9月26日舉行簡單而隆重的捐款協議簽訂儀式，由黃百鳴先生及學生事務處輔導長霍廣賢教授簽署協議，東方影業董事黃漪鈞女士、中醫藥學院署理院長賈偉教授、電影學院副總監陳學人先生，以及發展事務處總監兼香港浸會大學基金秘書長陳鄭惠蘭女士在場見證。

黃百鳴先生致力培養電影人才。（電影公司提供）

除了浸大的獎學金外，東方影業亦同時參與由城大創意媒體學院成立的「優秀原著劇本獎學金」，並捐贈港幣10萬元以表支持。該獎學金用以表揚及嘉許於該院修讀「中文編劇班」及具傑出表現的學生，從而長遠培育更多優秀的劇本創作人才。為慶祝創意媒體學院成立二十五周年及鳴謝各業界友好對獎學金的捐贈，大學於9月22日舉行獎學金成立典禮及鳴謝儀式，東方影業由東方影業出品有限公司董事黃子桓先生代表出席，典禮上一眾獎學金贊助人合照並同時公佈獎學金的成立，期望更多人才獲得培育，為香港電影業發光發亮。