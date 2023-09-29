A.I.創世者｜飛船襲香港　作品靈感源自《現代啟示錄》《亞基拉》

現今世界，A.I.人工智能無處不在，聊天機械人ChatGPT、Google A.I. 機械人Bard已經進入普羅大眾日常生活，未來發展勢不可擋。早前多位A.I.專家包括「A.I.之父」Google前副總裁欣頓（Geoffrey Hinton）提出警告，指A.I.可能會被武器化引發災難導致人類滅亡，風險仿如核戰。而最新電影《A.I. 創世者》就將這想法展現出來。

在電影《A.I. 創世者》中，出現過的巨型激光飛船。（《A.I. 創世者》劇照）

最近網上更出現幾張香港上空，出現一隻在電影《A.I. 創世者》出現過的同款巨型激光飛船，分別掠過維港兩岸、太平山山頂、青馬大橋。這一切都是電影公司為令觀眾投入這股熱潮而製作的。

曾執導《俠盜一號：星球大戰外傳》(Rogue One)、《哥斯拉》(Godzilla) 的導演加利夫愛德華斯 (Gareth Edwards) ，原來自小已是星戰迷，看過第一部《星球大戰》電影後，便成為他立志投身電影的原力。

該太空船在戲中舉足輕重。（《A.I. 創世者》劇照）

完成《俠盜一號：星球大戰外傳》後，加利夫愛德華斯在一次穿州過省的長途旅行中，於美國中西部一片草原中見到一間有日文招牌的奇怪工廠。身為科幻迷的他，開始幻想這間工廠一定是製造機械人，而假若出了意外，內裡的機械人走了出來，第一次接觸外面的世界，將會發生怎樣的故事？由此構思了整個電影橋段，正是《A.I. 創世者》的靈感來源。

電影以人類與AI人工智能機械人之間的戰爭。（《A.I.創世者》電影劇照）

之後他去了泰國寫劇本，期間與一名導演朋友一起去了越南旅遊，激發了更多靈感。他想像在稻田上出現充滿未來感的巨型基建，一個A.I.佛教僧侶提出一連串靈性問題，一個在越南發生類似《2020》(Blade Runner) 的科幻故事。

（《A.I.創世者》戲照）

《2020》之外，《現代啟示錄》(Apocalypse Now)、《亞基拉》(Akira)，都是導演創造《A.I. 創世者》這個全新世界的靈感來源。而電影中美國軍人佐舒亞與A.I.小孩艾菲的感人關係，則深受 《手足情未了》(Rain Man) 和《E.T.外星人》(E.T. : The Extra-Terrestrial) 啟發。