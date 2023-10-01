安祖蓮娜祖莉承認刻意減產　自揭近10年難以進入狀態現正尋求過渡

荷里活天后安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）自2021年參演Marvel超級英雄電影《永恆族》（The Eternals）後，一直未有推出主演新作，據聞由她主演的《黑魔后》系列第三集及另外兩部即將主演作品，亦僅於前期製作階段，距離上映遙遙無期。對於淡出大銀幕的現象，安祖蓮娜祖莉近日接受外媒專訪時首度開腔回應，向外界確認自己刻意減產，並具有轉移事業重心的意圖。

荷里活天后安祖蓮娜祖莉，近年明顯淡出大銀幕，主演電影作品銳減。（視覺中國）

安祖蓮娜祖莉最後一部主演作品，暫為2021年上映的Marvel超級英雄電影《永恆族》。（《永恆族》電影劇照）

現年48歲的安祖蓮娜祖莉，接受外媒訪問時表示自己尚在認識了解自己的階段，她表示：「我猜我正在人生的過渡期中。」她進一步解釋指：「我近日感到相當失落，我在過去十年也自覺不在狀態，某程度上我不想進入狀態內。」安祖蓮娜祖莉表示自己正在探討甚麼對自己至關重要，亦希望能集中所有力量在其中，於是七年前便決定減產，並且：「只接拍一些製作時間不長的電影。」

安祖蓮娜祖莉透露七年前已決定刻意減產。（視覺中國）

雖然安祖蓮娜祖莉沒有明言減產背後的原因，然而亦提及她將創作能量轉移到建立時尚工作室Atelier Jolie上，希望結集一群具創意的時裝設計者，成為一個創意社群：「我認為某程度上具有療癒作用，在一個創意空間內與你信任的人工作，能夠再度發現自己。」她更表示：「我希望改變我生命的各方面，而這是向前邁進的一步。」

安祖蓮娜祖莉於紐約市開設時尚工作室Atelier Jolie。（安祖蓮娜祖莉IG圖片）

安祖蓮娜祖莉希望藉Atelier Jolie工作室，結集一群具創意的時裝設計師。（安祖蓮娜祖莉IG圖片）

在電影及時尚工作者以外，安祖蓮娜祖莉上月亦宣布，為百老滙歌舞劇《The Outsider》擔任首席監製，似乎有意擴闊自己表演藝術空間的工作，亦進一步涉足幕後。