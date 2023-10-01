《洛基》第二季將開播　重溫6大關鍵資訊「分歧點」創新時間概念

Marvel Studios原創劇集《洛基》（Loki）第一季以亦正亦邪的角色洛基，首次介紹「神聖時間線」在MCU的世界觀，播放時引發一輪討論熱潮。時隔兩年，《洛基》第二季已落實於10月6日Disney+ 獨家上線，現跟大家一同回顧第一季精彩故事鋪排，以及預告全新情節，等大家準備好進入一場時間之旅。



時隔兩年，終於迎來第二季。（《洛基》第二季劇照）

一）打破Marvel Studios 原創劇集最多人次數看紀錄

《洛基》第一季成為各地觀眾熱烈追捧的超級英雄製作，打破歷來Marvel Studios劇集於Disney+ 最多人收看的紀錄，同時得到國際權威影評網站Rotten Tomatoes 新鮮度92%，成為當年最高得分的劇集之一。第二季劇集繼續由湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）、奧雲威爾遜（Owen Wilson）、蘇菲雅迪馬蒂諾（Sophia Di Martino）、尊尼芬梅傑斯（Jonathan Majors）繼續演出，更有奧斯卡金像最佳男配角關繼威驚喜加盟，勢必再度衝擊「爛番茄」新鮮度評分。

征服者康在第一季已經閃現過。（《洛基》第二季劇照）

二）緊接《終局之戰》時間線引出魁隆後最強反派登場

《復仇者聯盟：終局之戰》以超級英雄的悲壯對戰，成就Marvel粉絲心中的經典高峰。隨着大反派魁隆被擊敗，第三階段MCU告一段落之後，劇集《洛基》成為MCU第四階段的開端。為了守護神聖時間線，擾亂時間的洛基被時間變異管理局「委派」到不同時間線，尋找不同的「洛基變異體」！在追溯過程中，最後更發現時間守護者正正就是「僅存的他」(He Who Remains)，全新階段大反派「征服者康」正式現身！

三）洛基於《終局之戰》後「復活」

於《復仇者聯盟》系列中慢慢改邪歸正的洛基，漸漸累積人氣及支持者，卻於《終局之戰》死亡，叫人大感可惜。劇集《洛基》令這個叫人又愛又恨的角色「重生」，並由湯希丹斯頓繼續憑精湛演技演活這位「迷惑之神」，令觀眾喜出望外的精彩橋段與演出。

洛基因奪走宇宙魔方穿梭於不同時間線，成為變異體遭時間變異管理局逮捕。（《洛基》第二季劇照）

四）「分歧點」開啟多重時間線顛覆MCU時間概念

劇集《洛基》以「分歧點」(Nexus)為MCU開啟多元宇宙、多重時間線概念，為更豐富的故事發展提供無限空間。洛基因奪走宇宙魔方穿梭於不同時間線，成為變異體遭時間變異管理局逮捕，並協助找尋多宗時間變異管理局人員兇殺案的疑犯；而當第一季結尾，女洛基殺死「僅存的他」後，多條分支時間線陷入混亂狀態，將會令故事如何發展？

（《洛基》第二季劇照）

五）時間變異管理局登場

由「僅存的他」成立的「時間變異管理局」，成為劇集《洛基》的故事觸發點。「時間變異管理局」旨在維護「神聖時間線」，將其他破壞時間秩序的變異體消滅。偷走宇宙魔方觸發「分歧點」的洛基，自然成為被殲滅的目標之一。

六）不同時間線洛基集結

被「時間變異管理局」送到「虛無之地」的洛基，遇上了在其他時間線觸發「分歧點」的「洛基」們。除了我們最熟悉的「洛基L1130」，還有女洛基「兆翡」（Sylvie）、「經典洛基」、「少年洛基」、「鱷魚洛基」、「自負洛基」、「總統洛基」。每個洛基性格都不同，於各自時間線都有着不同經歷，為劇集帶來不少笑料，娛樂性十足。