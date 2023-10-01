《周處除三害》阮經天光頭演活狂徒　力除兩大通緝犯勢奪頭號惡人

台灣電影《周處除三害》，是久未在港有新作的香港導演黃精甫，首次殺入台灣影壇的突破之作。電影集結華語影壇金馬、金像實力陣容，包括阮經天、王淨、陳以文、袁富華、李李仁、曾珮瑜等，拍出一部惡到極致的黑幫暴力作。（上映日期︰11月2日）



阮經天為演活狂徒一改型男形象，犧牲自己的頭髮被剃成禿頭。（《周處除三害》劇照）

黃精甫導演初出道《江湖》，已勇奪香港電影金像獎新晉導演獎，今次首度編導台灣電影，並邀得金馬影帝阮經天作男主角，又引用中國傳統典故「周處除三害」故事，拍出黑道以惡除惡的大格局，令人對電影相當期待。

阮經天另一造型是滿臉鬍鬚，蓬頭垢面。（《周處除三害》劇照）

原典故中的周處，驚覺自己與南山猛虎和長橋惡蛟同列為「三害」，繼而決意怒殺其餘兩害。阮經天飾演的通緝犯陳桂林囂張狂妄，因不滿自己竟然只是排名第三的通緝犯，於是當上現代版周處查出頭兩名通緝犯的下落，將他們一一除掉。電影結合黃精甫導演一貫擅長的黑幫復仇及犯罪動作場面，與及獨特風格的暴力美學，將阮經天打造成濫殺無辜的瘋癲狂徒。

袁富華飾演其一名通輯犯「香港仔」。（《周處除三害》劇照）

憑《陽光普照》奪得金馬最佳男主角陳光文，戲中是頭號通緝犯。（《周處除三害》劇照）

阮經天為演活狂徒一改型男形象，犧牲自己的頭髮被剃成禿頭，再加上滿臉鬍鬚蓬頭垢面，即使被槍指頭仍瘋狂大笑，前所未見的「巔瘋」演出，令人不寒而慄。《周處除三害》主演陣容除了有阮經天外，還有台北電影獎最佳女主角王淨、金鐘獎男配角獎的李李仁、金馬、金像最佳男配角獎袁富華、金馬影帝陳以文。多位好戲之人雲集演技交鋒，呈現現實中人被貪念、憤怒和愚蠢主宰意念，模糊公義、善惡的荒謬寫照。

王淨與阮經天會有一段感情發展。（《周處除三害》劇照）

《周處除三害》故事大綱

通緝犯陳桂林被告知只剩半年性命，決定在生命盡頭前出面自首，卻在警局公告欄上發現自己竟只是排名第三的通緝犯。他要誓死留名，決心除掉前兩名通緝犯，以為自己便可成為當代英雄，卻沒想到永遠參不透的貪嗔癡，才是人生最終的罪與罰。