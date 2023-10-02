吳肇軒帶病上陣盼觀眾入場撐港片　林千渟首次謝票難忘與觀眾慶生

由區焯文執導，袁富華及吳肇軒領銜主演的《說笑之人》，以及溫碧霞監製及主演，林千渟、楊偲泳擔綱演出，麥子樂參演的《我們的十八歲》，同樣在今個中秋檔期放映，面對同期眾多對手，一眾演員卡士於假日落力宣傳。兩片主演響應昨日10.1半價來個聯合謝票，親身到戲院報答觀眾，亦呼籲大家入場，為港產片打氣。

《說笑之人》與《我們的十八歲》兩部港產電影舉行聯合謝票，《說笑之人》主演吳肇軒（左二）、伍詠詩（大）及導演區焯文（右一）；《我們的十八歲》主演林千渟（中）及麥子樂（左一）代表出席。（電影公司提供）

當中經已上畫2個多星期的《說笑之人》，由上映至今，導演區焯文和Ben哥，以及軒仔就馬不停蹄為電影宣傳，先飛到外地參與影展，然後又緊接回港謝票，軒仔亦因而病倒，不過他就堅持帶病上場，繼續現身謝票。

主演《說笑之人》的吳肇軒雖然病倒但仍然堅持戴口罩上陣。（電影公司提供）

國慶日假期，區焯文導演率領軒仔，以及伍詠詩代表《說笑之人》，林千渟和麥子樂就代表《我們的十八歲》舉行聯合謝票，區導分享時就指兩部電影都有共通點「兩部作品都是紀錄戲中主角的成長變遷，而另一個共通的地方，就是大家都在香港電影業艱難時期，疫情之下所拍攝的小本製作，兩個劇組都是排除萬難之下完成作品。」

《說笑之人》與《我們的十八歲》均為小成本香港製作，分別主演兩部作品的吳肇軒、伍詠詩、林千渟及麥子樂均互相支持。（電影公司提供）

幾位演員就指雖然大家都是同期上畫，但都會互相支持，期望更多觀眾入場支持港產片。而軒仔這天就全程戴住口罩，原來上畫初期，他就一直有點不舒服「第一日謝票的前一晚，心情緊張到瞓唔到，然後謝票足足一日就開始作病，日前飛到福州參與絲綢之路國際電影節，下機時候經已有點發燒，一直到現在都有點病，但應該好快就好返晒再繼續工作，所以大家不用擔心，再次感謝入場觀眾。」

吳肇軒為《說笑之人》謝票期間全程戴上口罩。（電影公司提供）

軒仔又指好開心電影口碑載道，更有粉絲報告經已看過6次，又指自己不敢奢望獎項，反而希望Ben哥會有提名。而軒仔為報答觀眾，每次謝票都悉心準備笑話表演「今日度了一個關於大坑和抖音的笑話，謝票場限定的，不會公開，請密切留意吳肇軒的ig，會不定期放發《說笑之人》的冷笑話。」連同聯合謝票一場，區導、軒仔和伍詠詩，由早到晚連走9場，詩詩話每次謝票都覺得很感動「聽導演講最初謝票只得很少觀眾，然後愈來愈多人，對我們來說是鼓勵，亦感謝大家口碑相傳。」幾位於日前謝票時更巧遇導演彭秀慧入場支持。

吳肇軒在謝票期間巧遇入場睇《說笑之人》的彭秀慧導演。（電影公司提供）

首次參與自己電影謝票的林千渟，剛巧《我們的十八歲》上畫日9月28日，就是她的生日，對她來說今次電影謝票相當難忘「第一次謝票觀眾反應比我想像中熱情好多，200多名觀眾跟我慶祝生日，我都是第一次，很難忘很感動。加上今次電影是自己第一次做主角，家人朋友好畀面，有睇首映之外，亦有買飛入場，報答他們就是希望未來自己接演更加多，更加好的角色。」

在《我們的十八歲》裡首次擔正電影女主角的林千渟，難忘上映日謝票與現場觀眾慶祝生日。（電影公司提供）

麥子樂陪同千渟一日內走勻全港連跑6場謝票，適逢這天是國慶假期﹐全港逾60間戲院推出半價優惠，子樂都覺得對觀眾來說很吸引「半價飛計劃好好，幫到香港電影業，近年確係少了人入場睇港片，希望多啲半價計劃，畀更加多人享受到電影。」戲中千渟跟子樂就有一場床上戲，子樂在謝票時就公開感謝千渟對她的信任，至於第一次拍床戲的千渟都說要多謝對方和導演「諗返當日去到片場，我至發現原來男演員比我們女演員更在意，和更尷尬拍床上戲，好彩子樂有經驗，可以帶住我，導演亦有給workshop我去練習，拍起上來無咁尷尬，希望將來可以跟子樂拍多啲戲，年年有戲拍，有更多戲畀觀眾睇。」

《我們的十八歲》裡，麥子樂與林千渟有一場床上戲，二人雖然緊張但仍專業地完成演出。（電影公司提供）

至於昨日舉行的「10.1半價睇好戲」活動，打破近10年國慶日的最高入場人次紀錄，更比上周日入場人次大增3.5倍！在參與優惠活動的64間戲院，播放的56部電影中，全日共放映約2012場，入場人次超過15萬人，全日帶來票房收益亦超過639萬港元！