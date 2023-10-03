金馬獎2023｜多部港片入圍　鍾雪瑩余香凝爭影后　林保怡提名男配

2023年《第60屆金馬獎》將於11月25日舉行，大會今日（3日）公佈入圍名單，多部港片獲得提名，包括《年少日記》、《但願人長久》、《填詞撚》及《白日之下》等。

黃秋生負責公佈下半部份提名名單。（截圖）

《白日之下》共獲5項提名，余香凝首度入圍影后。（電影海報）

鍾雪瑩與余香凝分別憑《填詞撚》及《白日之下》入圍影后；《白日之下》的林保怡與梁雍婷殺入最佳男、女配角五強，《年少日記》童星黃梓樂亦入圍男配，而《但願人長久》的謝咏欣就獲提名最佳新演員。值得一提的是，香港導演黃精甫憑台灣電影《周處除三害》獲提名最佳導演，而《年少日記》就入圍最佳劇情片。

本屆最佳男主角競爭相當激烈，《關於我和鬼變成家人的那件事》兩大男神許光漢與林伯宏雙雙入圍，金馬影展執委會執行長聞天祥表示，兩人的演出可謂相得益彰，所以雙雙入圍；阮經天繼《艋舺》後憑《周處除三害》再度問鼎影帝，負責公佈提名名單的黃秋生就話睇好憑《富都青年》首度入圍的吳慷仁。

本年度鮮浪潮大獎得主《直到我看見彼岸》入圍最佳劇情短片。（劇照）

《第60屆金馬獎》完整入圍名單

最佳劇情片

《石門》

《關於我和鬼變成家人的那件事》

《年少日記》

《疫起》

《五月雪》



最佳導演

黃驥, 大塚龍治／《石門》

程偉豪／《關於我和鬼變成家人的那件事》

蕭雅全／《老狐狸》

張吉安／《五月雪》

黃精甫／《周處除三害》



最佳男主角

許光漢／《關於我和鬼變成家人的那件事》

林柏宏／《關於我和鬼變成家人的那件事》

吳慷仁／《富都青年》

王柏傑／《疫起》

阮經天／《周處除三害》



最佳女主角

胡伶／《菠蘿，鳳梨》

林品彤／《小曉》

鍾雪瑩／《填詞撚》

陸小芬／《本日公休》

余香凝／《白日之下》



最佳男配角

陳澤耀／《富都青年》

黃梓樂／《年少日記》

陳慕義／《老狐狸》

傅孟柏／《本日公休》

林保怡／《白日之下》



最佳女配角

劉奕兒／《老狐狸》

陳意涵／《小曉》

萬芳／《五月雪》

方志友／《本日公休》

梁雍婷／《白日之下》



最佳新導演

阿爛／《這個女人》

王禮霖／《富都青年》

卓亦謙／《年少日記》

李鴻其／《愛是一把槍》

孫杰／《大山來了》



最佳新演員

鄧金煌／《富都青年》

洪瑜鴻（春風）／《請問，還有哪裡需要加強》

胡語恆／《少男少女》

謝咏欣／《但願人長久》

葉曉霏／《青春並不溫柔》



最佳原著劇本

閆嘯林／《菠蘿，鳳梨》

黃驥, 大塚龍治／《石門》

卓亦謙／《年少日記》

靳家驊／《小曉》

孫杰／《大山來了》



最佳改編劇本

吳瑾蓉, 程偉豪／《關於我和鬼變成家人的那件事》

黃綺琳／《填詞撚》

張吉安／《五月雪》

祝紫嫣／《但願人長久》



最佳紀錄片

《詩》／許鞍華

《何處》／蔡明亮

《撼山河 撼向世界》／林正盛

《診所》／趙德胤

《青春（春）》／王兵



最佳動畫片

《八戒》／邱立偉



最佳劇情短片

《回收場的夏天》／陳浩維

《橋頂少年》／張不乙

《裊裊》／林璐

《直到我看見彼岸》／何思蔚

《公鹿》／朱建安



最佳紀錄短片

《備忘錄》／窮山惡水電影小組

《另一面鏡子裡的夢中之夢》／朱云逸

《鯨之聲》／張弘榤

《乙方及其後》／劉人鳳

《吹夢無蹤》／袁楠茜



最佳動畫短片

《鷺鷥河》／劉琬琳

《白雲蒼狗》／陳鏹

《夏夢迴》／陳嘉言,黃曉傑

《幽暗小徑的鬼》／王登鈺

《纏》／張晨曦



最佳攝影

Kartik VIJAY／《富都青年》

包軒鳴／《疫起》

許之駿／《五月雪》

余靜萍／《（真）新的一天》

陳麒文／《青春並不溫柔》



最佳視覺效果

凃維廷／《小曉》

嚴振欽／《疫起》

林奇鋒, 林妍伶, 劉家萱, 李志緯／《女鬼橋2：怨鬼樓》

郭憲聰, 陳姵均, 王建程／《周處除三害》



最佳美術設計

王誌成, 尤麗雯／《老狐狸》

黃美清, 鄭嘉政／《小曉》

黃美清, 涂碩峯／《疫起》

吳若昀／《請問，還有哪裡需要加強》

潘燚森, 謝靄霖／《白日之下》



最佳造型設計

黃菊清／《富都青年》

王誌成, 高仙齡／《老狐狸》

黃菊清／《五月雪》

葉嘉茵, 蕭百宸, 劉顯嘉／《請問，還有哪裡需要加強》

潘燚森, 陳巧倩／《白日之下》



最佳動作設計

邱立偉, 王俊雄／《八戒》

洪昰顥／《關於我和鬼變成家人的那件事》

洪昰顥／《請問，還有哪裡需要加強》

吳俊希／《女鬼橋2：怨鬼樓》

洪昰顥／《周處除三害》



最佳原創電影音樂

侯志堅／《老狐狸》

福多瑪／《小曉》

盧律銘／《疫起》

余家和, 張吉安／《五月雪》

盧律銘, 林孝親, 林思妤, 保卜・巴督路／《周處除三害》



最佳原創電影歌曲

《親愛的對象》／詞 : 陳學聖, 葛大為 曲 : 蔡依林, 劉家凱 唱 : 蔡依林（關於我和鬼變成家人的那件事）

《一路以來》／詞 : 黃淑惠, 片山凉太 曲 : 片山凉太 唱 : 片山凉太（富都青年）

《鳥仔》／詞 : 許惠婷 曲 : 侯志堅 唱 : 動力火車（老狐狸）

《五月的人／詞 : 張吉安 曲 : 黃淑惠 唱 : 萬芳（五月雪）

《同款》／詞 : 吳念真 曲 : 陳建騏 唱 : 洪佩瑜（本日公休）



最佳剪輯

廖慶松, 大塚龍治／《石門》

陳俊宏／《關於我和鬼變成家人的那件事》

陳曉進, 卓亦謙／《年少日記》

解孟儒／《疫起》

黃精甫／《周處除三害》



最佳音效

胡序嵩, 李俊逸／《小曉》

簡豐書, 孫思媛, 湯湘竹／《疫起》

杜篤之, 吳書瑤, 陳冠廷／《五月雪》

杜篤之, 黃元澤／《少男少女》

簡豐書, 陳家俐, 楊家慎, 湯湘竹／《周處除三害》

