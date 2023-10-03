金馬獎2023｜余香凝《白日之下》出戰影后　三代同哭︰多麼幸運

2023年第60屆金馬獎今日（10/3）公布入圍名單，現場由上屆金馬影帝黃秋生，聯同聞天祥執行長一同揭曉入圍名單。其中香港電影《白日之下》便獲得5項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷分別入圍最佳男、女配角、另外電影亦有份角逐最佳美術設計及最佳造型設計。余香凝得知入圍時，更與身邊的媽媽及女兒，三代同哭，場面溫馨。



余香凝在戲中飾演記者，跟進一宗老人院老事件。（《白日之下》劇照）

余香凝得知入圍後非常好開心呀︰「個人仲未平伏到，因為自己坐緊月，第一年可以坐定定睇金馬獎入圍名單直播，媽咪坐我左邊，阿女坐我右邊，阿女不知發生甚麼事，突然見到我們好激動，媽咪走來錫我她便跟著錫，這一刻是我人生十大最驚喜最開心的時刻。」

上部《緣路山旮旯》余香凝帶來出戰金馬女配經驗，今次晉身出戰影后。（《白日之下》劇照）

余香凝又指最開心是林保怡、梁雍婷及美術、造型等同事都可以入圍，「這部我好喜歡好喜歡，希望這個入圍可帶動上畫時，大家入場多多支持，了解下究竟這齣戲想講甚麼，希望大家去關注這個社會議題。我知道坐月不可以喊，但真的好激動，我坐月後會努力收身，希望11月去金馬獎時會靚啲，唔會咁肥咁腫。」

余香凝事後出IG再講感受︰「到女主角入圍名單的時候，想不到最後秋生哥會念出自己的名字，當刻激動大哭起來，媽媽和女兒一起擁抱着我，親親我，我是多麼幸運的一個。」

戲中梁雍婷的演出亦獲提名最佳女配角。（《白日之下》劇照）

戲中飾演院舍院友的梁雍婷，獲提名最佳女配角，Rachel心情亦都非常激動，期待與劇組飛到台灣出席頒獎典禮及食鐵路便當，她說：「首先多謝金馬獎評審嘅肯定，特別想多謝監製爾冬陞、導演簡君晋、編劇Iris同阿楓、《白日之下》所有演員及幕後整個團隊一齊共同創作咗一套別具意義嘅電影，希望到時公映觀眾會入場支持。特別想多謝飾演小明嘅周漢寧，多謝佢喺拍攝過程中同我一齊行呢段旅程。最後再一次恭喜Jennifer、保怡、Albert、陳巧倩、謝靄琳。期待去台灣食素鐵路便當！」

林保怡憑《白日之下》飾演殘疾院舍舍監一角，獲提名金馬男配角。（《白日之下》劇照）

林保怡亦憑《白日之下》，飾演殘疾院舍舍監一角入圍最佳男配角︰「今次入圍金馬當年開心，演了這麼多戲，雖然未得獎但好像已獲得認同。」保怡近年已密密拍了4部戲，他希望可以快點出街同大家見面。「我知道《白日之下》會在11月頭上映，希望大家支持下我們的創作，戲中姜大衛老師、胡楓老師，幾位新人都演得好好，自己獲提名我有少少意外，因為戲中對手都好強，演得好好，可以提名真係好開心，多謝大家。」