金馬獎｜《年少日記》姜濤「細佬」獲提名　「睇劇本已經睇到喊」

2023年《第60屆金馬獎》入日（3/10）公佈入圍名單，「首部劇情電影計劃」第五屆大專組得獎作品 《年少日記》 ，榮獲5項提名，亦係唯一港片入圍最佳劇情長片。其中小演員黃梓樂，曾在姜濤主演劇集《季前賽》飾演細佬「老闆仔」，今次亦入圍最佳男配角。



黃梓樂在《七月返歸》都有出色演繹，《年少日記》的演出更令人期待。（《年少日記》劇照）

電影《年少日記》由盧鎮業（小野）、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎及金主演，卓亦謙首次執導作，爾冬陞監製，為第五屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品。今日獲金馬獎大會公佈入圍5項提名，分別是最佳原著劇本︰卓亦謙、最佳剪輯︰陳曉進 卓亦謙、最佳新導演︰卓亦謙、最佳男配角︰黃梓樂及最佳劇情長片。

黃梓樂在戲中有著不愉快的童年。（《年少日記》預告截圖）

作為《年少日記》監製爾冬陞，被問及感受時笑言：「有老懷安慰的感覺。」至於導演卓亦謙，表示第一次拍電影前，本業是寫劇本的。「一直很喜歡說故事，所以得到劇本上的肯定，對我來說有很大的意義，彷彿有人拍拍我的肩膀說：『要繼續做自己喜歡的事情喔！』」

在《季前賽》被姜濤趕走一幕，相當大家都會記得。(《季前賽》影片截圖)

至於「老闆仔」黃梓樂，回應得相當老成。「首先好多謝導演卓亦謙哥哥畀機會我，第一次睇劇本嘅時候已經睇到喊， 一套好打動人心嘅電影， 而且我係第一次收到全套戲嘅劇本， 好多謝導演嘅信任， 拍嘅時候冇諗過入圍定唔入圍， 只希望自己盡力去做， 希望大家都可以支持《年少日記》。」

黃梓樂︰「第一次睇劇本嘅時候已經睇到喊。」（《年少日記》預告截圖）

《年少日記》故事講述飾演中學老師的盧鎮業，為找出班上企圖輕生的學生，不得不重新面對充滿暴力與遺憾的童年往事。而在戲中疑似飾演小野童年的，正是在《季前賽》飾演姜濤細佬的黃梓樂，他在《季前賽》被阿哥趕走一幕已經睇到大家非常心痛，來到《年少日記》預告，他被躁父鄭中基怒打，被狂母嫌棄責備，都看得人悲從中來。而預告最後更上演一幕，從天台一躍而下，場面震撼。