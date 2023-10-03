金馬獎2023｜《填詞L》獲兩提名　鍾雪瑩入圍女主角︰謝謝廣東歌

由黃鐦監製，黃綺琳執導兼編劇之新片《填詞L》榮獲《第60屆金馬獎頒獎典禮》兩項提名，包括女主角鍾雪瑩提名「最佳女主角」及黃綺琳提名「最佳改編劇本」，二人均首度提名上述獎項，講到入圍感受，既是演員又是填詞人的鍾雪瑩則強調︰「謝謝廣東歌！」



導演形容鍾雪瑩是「一個超級會演戲的填詞人，一個超級會填詞的最佳女主角。」（《填詞L》劇照）

對於憑主演的《填詞L》入圍金馬最佳女主角，鍾雪瑩感謝各方友好支持︰「謝謝大會，謝謝《填詞L》的所有工作人員守望相助，謝謝廣東歌。黃鐦黃綺琳剛剛約了我今晚食燒肉，就像當初叫我一起拍電影如此即興又認真，我會多吃幾塊！謝謝！」

《填詞L》還有小薯茄的阿冰演出。（《填詞L》劇照）

至於導演及編劇黃綺琳，就入圍最佳改編劇本：「第二次參加金馬獎，感覺比第一次還緊張。上次最高興是《金都》朱栢康提名最佳男主角，今次《填詞L》入圍兩個獎項，非常開心尤其是鍾雪瑩提名最佳女主角，超級幸運有她，一個超級會演戲的填詞人，一個超級會填詞的最佳女主角！恭喜！趕緊慶祝一下！」

填詞人目標都想作品上到紅館。（《填詞L》劇照）

《填詞L》由金像獎新晉導演獎得主黃綺琳執導，黃鐦監製，更是電影史上首部關於粵語歌詞的作品，由新世代填詞人兼金像獎新演員鍾雪瑩主演，故事講述「天生我材必有用」羅穎詩（鍾雪瑩 飾）誤信師長的讒言，認定寫歌詞是她這輩子的使命，立志要當填詞人！好事多磨，儘管阿詩扭盡六壬、奇招百出，一邊增進填詞功力、一邊廣結善緣，仍未能成功入行，做不成填詞人，反淪為填詞L。「只要有恆心，鐵柱磨成針」，填詞L揹著夢想的包袱在填滿遺憾的道上狂奔！