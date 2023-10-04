死侍3︱Taylor Swift盛傳加盟Marvel　與死侍狼人導演同場證傳聞?

Marvel最嘴賤超級英雄死侍（Deadpool），隨第三集《死侍3》重新回歸由Marvel拍攝，繼續由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）飾演主角、並宣布「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）加盟重演狼人一角後，飾演其他變種特攻角色演員一直成為粉絲討論的話題。其中，一直有傳聞指美國樂壇小天后Taylor Swift將會飾演女英雄Dazzler一角，而近日一段於社交媒體瘋傳的短片，似乎令傳聞逐步增添真實性！

死侍是Marvel漫畫裡其中一位最受歡迎的角色，以嘴賤抵死作為最大賣點。（《死侍》電影劇照）

由賴恩雷諾士與曉治積曼主演的《死侍3》，一直盛傳會有更多變種特攻角色出場。（曉治積曼IG影片截圖）

Taylor Swift一直盛傳會加入《死侍3》，飾演女超級英雄Dazzler一角。（Getty Images）

近日一段Taylor Swift、賴恩雷諾士與碧琪麗芙莉（Blake Lively）夫婦、曉治積曼與《死侍3》導演Shawn Levy同場出現影片於網絡上瘋傳，五人於美國全國欖球聯盟（NFL）一場比賽中亮相，Taylor Swift更與「死侍老婆」碧琪麗芙莉手挽手登場，非常親密熟絡，而賴恩雷諾士、曉治積曼則與導演緊隨在後，輕鬆交談着進場。

Taylor Swift近日被拍攝到與碧琪麗芙莉、賴恩雷諾士夫婦及曉治積曼同場。（Dianna Russini twitter影片截圖）

Taylor Swift與「死侍老婆」碧琪麗芙莉相當老友。（Dianna Russini twitter影片截圖）

賴恩雷諾士與曉治積曼之間的正是《死侍3》導演Shawn Levy。（Dianna Russini twitter影片截圖）

賴恩雷諾士加上曉治積曼，根本就是《死侍3》的最重要靈魂人物。（Dianna Russini twitter影片截圖）

在Marvel收編死侍等變種特攻系列角色，Dazzler被認為是一種已亮相大銀幕以外，最備受期待真人版演出的角色。Dazzler角色設定獨特，同時是一位當紅歌手及超級英雄，並在兩個身份之間不斷爭扎，被認為非常適合Taylor Swift飾演的角色。而Dazzler亦是變種特攻以至Marvel超級英雄宇宙中威力頗強大的角色，能夠自由操控能量、透過能量爆破進行攻擊，是一位魅力及威力兼備的女英雄。

Marvel超級英雄Dazzler，是一位歌手兼超級英雄，角色設定相當適合Taylor Swift飾演。（Marvel網站圖片）

雖然Marvel官方尚未公布Dazzler會否於《死侍3》裡登場，亦未明言Taylor Swift會否加盟超級英雄宇宙，然而Taylor Swift與《死侍3》一眾要員同場，已足夠令傳聞增實性大大提高，亦令無數粉絲對電影的推出更為興奮期待。