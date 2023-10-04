莫斯科行動 | 劉德華為後輩營造輕鬆氛圍　自爆見葛優發哥仍緊張

劉德華出道逾40年一直備受大眾喜愛，即使早已成為天王，但依然謙遜有禮貌，沒有半點架子，在各個年齡層都坐擁大量粉絲，是不少網友心目中的男神。



劉德華為新戲密密宣傳。（VCG）

最近，劉德華為參演的新戲《莫斯科行動》密密宣傳，在戲中同張涵予以及一班後輩黃軒、Janice Man（文詠珊）等合作，氣氛輕鬆融洽，似乎完全沒有緊張的感覺。談及如何同後輩們相處，劉德華坦言：「我一直都保持我是一個新人（的態度），因為不同的年代，不同被接受的演員，他都會有他的表演方法，這個方法是跟年代掛在一起的，跟市場、跟觀眾、跟整個電影的氣候。」

華仔又提到自己見到喜歡或是自己尊重的前輩，也會緊張起來。「我回頭看他們，發現有很多很多前輩，他們有不同的方法面對新演員。太嚴肅的話，其實我們的緊張度就會越來越大，所以我現在是跟所有的演員用一個很輕鬆的氛圍開始接觸，有機會我們可以一個月前就開始圍讀了，中間可能相處久讓他減少了那種（緊張）。」

儘管已縱橫娛樂圈多年，但劉德華透露在面對很多前輩時，其實依然會感到緊張：「你要尊重一個藝人都會有那種感覺，其實有蠻多的，葛優老師我還是會緊張。上一次華表頒獎的時候，看到他出去要講話，我也會緊張；發哥（周潤發）啊，很多以前的前輩。」

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