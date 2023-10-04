碧咸傳｜重提偷食事件哽咽慶幸堅守婚姻　Victoria：我真的恨他！

碧咸（David Beckham）縱橫球壇多年，踢出驕人成績。退役後碧咸不停接代言拍廣告又成立個人品牌，現在更是美職國際邁阿密班主之一，無論球場或場外都成為最成功的「萬人迷」。而碧咸與妻子Victoria的愛情故事一直都是外界的焦點，不過在Netflix今日（4日）下午上架的紀錄片《碧咸傳》（Beckham）中，兩人竟罕有重提碧咸的偷食事件，期間碧咸更雙眼通紅，哽咽表示慶幸與太太互相扶持堅守婚姻。



《碧咸傳》於今日（4日）下午在Netflix上架。（劇集海報）

紀錄片主要講述碧咸球場內外的生活，包括效力曼聯、擔任英格蘭隊長以及整個職業生涯之外，碧咸與Victoria更罕有提及二十年前碧咸偷食一事。Victoria形容當時是人生中最痛苦的時刻，承認當時碧咸轉投皇家馬德里獨自移居當地形成了兩夫婦的隔閡，並表示無法用言語表達當時有多艱難，或對自己的影響有多大：「毫無疑問，是我們最痛苦的時刻，以前是全世界與我倆作對，現在變成我們彼此敵對。」

碧咸與妻子Victoria的愛情故事一直都是外界的焦點。（劇照）

碧咸轉投皇家馬德里後獨自居住西班牙，其後發生偷食事件。（紀錄片畫面）

Victoria形容當時是人生中最痛苦的時刻，承認當時碧咸轉投皇家馬德里獨自移居當地形成了兩夫婦的隔閡。（紀錄片畫面）

提到2004年偷食事件，碧咸承認當時搬到西班牙很辛苦：「因為之前的足球生涯只屬於一個球會，感覺就像一個大家庭，一夜之間被賣掉 ，下一分鐘就到另一個城市，不懂當地語言，更重要的是家人不在身邊 。」事件曝光後，Victoria即時移居西班牙陪伴老公，兩人積極挽救婚姻，碧咸哽咽指看到Victoria痛苦，自己也心如刀割，但兩人必須為家人奮鬥到底，同時感到非常自責：「有些日子我醒來會想，我要怎麼工作？我要怎樣走進球場？我要這樣裝作沒事？但我每天張開眼睛就覺得整個人病了，我要怎麼辦？」

碧咸重提偷食事件雙眼通紅。（紀錄片畫面）

Victoria亦表示確實是很憎恨碧咸。（紀錄片畫面）

另外，Victoria與碧咸在紀錄片中表示一家人搬到西班牙後，每天都被大量記者追訪，兩人一邊忙著修補關係，同時要兼顧工作及照顧孩子，一家人感到特別難受，而大仔Brooklyn亦開始懂性，所以被記者追訪時亦被嚇壞。被問到是否憎恨碧咸出軌，Victoria坦白說：「憎恨碧咸嗎？如果我要老實說，我是真的恨他。說實話，那段時間可能是我這一生最痛苦的時光。」

當年碧咸的出軌對象是來自西班牙的前助手Rebecca Loos，偷食事件傳出後，她隨即接受電視受訪直認姦情。當時她指碧咸趁住老婆與兩名兒子留在英國而與她偷食，兩人發生過4次性行為。Rebecca Loos其後亦多次收錢受訪爆料，其中更大爆碧咸情傾茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），兩人每次交歡都會Cosplay《風月俏佳人》來增添刺激感。