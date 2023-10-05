十‧一國慶檔總票房破20億　劉德華被三片夾擊爭持激烈

十‧一國慶長假期，除刺激旅遊外，電影票房都有極好表現，今年國慶檔由9月28日正式開始，截至昨日10月6日，累計票房已衝破20億元人民幣，走勢凌厲。今年的上畫作品戲碼都不弱，包括張藝謀執導的犯罪電影《堅如磐石》、陳凱歌執導的主旋律電影《志願軍：雄兵出擊》，韓庚、鄭愷主演的愛情喜劇《前任4：英年早婚》，還有我們的劉德華有份參與的《莫斯科行動》，到底誰領風騷呢？



截止4號晚，基本主打四部電影票房排名已成定局。（熒幕截圖）

截止10月4日上午11點，十‧一國慶總票房已達到20億人民幣，非常亮麗，而截止同日晚上10點，得到的票房走勢如下，排第一位是張藝謀執導的犯罪電影《堅如磐石》，收7.8億人民幣；第二位是韓庚、鄭愷主演的愛情喜劇《前任4：英年早婚》，收6億人民幣；第三位是陳凱歌導演的《志願軍︰雄兵出擊》，收4.3億人民幣；第四位是劉德華有份參與演出及監製的《莫斯科行動》，收3.2億人民幣。

張藝謀執導的《堅如磐石》，暫時排首位領跑。(《堅如磐石》海報)

以動作片包裝的犯罪題材，劉德華亦有參與監製。(《莫斯科行動》海報)

原本有兩大影帝劉德華、張涵予牽頭，改編自真人真事的《莫斯科行動》，加上文詠珊早前的《消失的她》大收35億人民幣，整個卡士都被睇高一線，不過最終由同樣是寫實犯罪題材，張藝謀執導的《堅如磐石》跑出。電影由雷佳音、張國立、周冬雨主演，講述了一個普通青年警察，為了保衛人民群眾的安全，踏上了一趟驚心動魄的偵查之旅。

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《前任》成為一個電影新IＰ。（網頁截圖）

張藝謀曾表示希望這部電影可以令觀眾，對現代社會有一次深度反思，喚起人們對社會的關注和思考。而戲中有些暴力場面如手浸火鍋，都成了話題。至於《前任》系列第四集，有指是今次國慶檔的黑馬，但重溫前三部數字，頭一、二集分別收1.29億人民幣及2.5億人民幣，第三部更去到20億，來到第四部話題依然，絕對是贏IP。

而最後，陳凱歌執導的《志願軍：雄兵出擊》，有唐國強、張頌文、黃曉明、章子怡等人坐鎮，呈現抗美援朝的歷史，更是三部曲的首部，獲國家全力支持，不過相對另外兩部商業作品，主旋律電影似乎再次未獲市場寵幸，表現不過不失。