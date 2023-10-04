釜山電影節｜周潤發廣東話致詞多謝香港電影　再與5000人自拍留念

《第28屆釜山國際電影節》今日（4/10）開幕，開幕禮紅地氈星光熠熠，除了有獲「亞洲電影人獎」的香港巨星周潤發外，還有影帝宋康昊、李星民、宋仲基、韓孝周、柳演錫、范冰冰、林秀晶都盛裝出席，而開幕禮就由《非常律師禹英禑》朴恩斌擔任主持人。



周潤發今屆「亞洲電影人獎」得主。（視覺中國）

一頭黑髮的發哥，跟數月前抱病謝票時的狀態，簡直回春一樣。（視覺中國）

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特別多謝TVB給予機會

《第28屆釜山影展》今晚揭幕，香港人焦點自然落在獲頒發「亞洲電影人獎」的周潤發身上，今次亦是繼去年頒給梁朝偉後，再由香港演員奪得該殊榮。68歲周潤發從韓國影帝宋康昊手中接下獎座後，今次是發哥闊別14年後再訪韓國，他以廣東話發表感言︰「謝謝大家的光臨，我1973年開始演戲，今年剛好50年。50年是很長的歲月，但回頭看又好像昨天的事。謝謝香港TVB公司給我很多機會，謝謝香港電影界，幫助我可以到很遠的地方。」

發哥在台上以廣東話致詞。（直播截圖）

台上多謝老婆

向來與發嫂恩愛非常的發哥，亦不忘在台上多謝老婆︰「謝謝我的老婆讓我沒有後顧之憂，可以集中全力去演戲。謝謝釜山電影節給我這個有意義的獎，謝謝很多韓國朋友一直給我的支持，最後祝大家身體健康，萬事如意。」最搞笑是發哥發表完感言後，突然將獎座遞給翻譯員，隨即從西裝拿出手機，說要跟台下觀眾大合照。拍完照更以韓文說︰「很開心，謝謝，我愛你們」，逗得全場5000多人非常開懷。

發哥突然將獎座交到翻譯手上。（直播截圖）

原來想向現場5000多位嘉賓自拍留念。（直播截圖）

劉德華亦有拍片向發哥祝賀。（直播截圖）

李安分享與發哥合作《臥虎藏龍》時的事宜。（直播截圖）

而台上亦有播出由劉德華、李安導演、許鞍華導演、賈樟柯導演、朴贊郁導演特地錄製影片祝福。而影帝宋康昊也表示今年找他來當東道主，覺得非常有意義，「能夠頒發亞洲電影人獎給這位意義非凡，他是許多電影人心目中的偶像，電影界的大哥，我們要介紹大家心中永遠的周潤發演員。」