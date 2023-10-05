莫斯科行動 | 劉德華悲劇角色賺足淚點　演雙眼灼傷拍逾10種方式

劉德華監製兼特別出演的電影《莫斯科行動》正於內地熱映，他在戲中飾演的「瓦西里」可謂是一個悲情人物，一心尋找女兒，到最後終於可以想見時，卻被子彈灼傷雙眼，導致失明，賺足觀眾眼淚。近日，他在為新戲做宣傳時，也特別透露拍攝這一幕的細節。



華仔可謂是劇中的悲情人物。（劇照）

劇情講述張涵予飾演的警察挾持黃軒飾演的反派，而華仔被飾演黃軒弟弟的谷嘉誠挾持，雙方對峙，千鈞一髮。華仔透露：「其實我們想到的時候，剛剛開始就一直打。我們都喜歡有一個外框，大概打到什麼地步，什麼時間點打完，掌控在幾分鐘以內，後來就覺得可能只有一種方法是很傳統的，怎麼樣干擾到子文（谷嘉誠 飾），讓他不小心地開了一槍，有機會給涵予（張涵予）去回擊，想到之後就交給電腦老師，他要想怎麼樣，那我需要怎麼拍，那個是分了幾層去拍，中間也要化妝，所以也蠻順利的。」

華仔透露拍攝細節。（視頻截圖）

由警匪對峙到華仔雙眼被灼傷的一幕只有1分30秒，但拍攝過程非常嚴謹，華仔續指道：「我們剛才開始的時候，他那麼快，我們需要有痛嗎？眼睛應該怎麼樣，我們都拍了很多很多reference（參考），現在看到的應該是十來個不同的表演方式，然後去選的，找到一個最自然的。因為我們真的要所有的東西加起來，才可以感覺到到底流血流多少，那個感覺會不會太瞎了，整件事情我們其實拍了很多，這個是我們從中間挑出來的一個表演方法。」

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