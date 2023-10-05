釜山電影節︱68歲周潤發笑看驚傳死訊　罕談捐出56億巨額身家真相

韓國年度影壇盛事「第28屆釜山國際電影節」於10月4日揭幕，本屆最觸目的焦點是影帝周潤發獲大會頒發「亞洲電影人獎」，成為去年得獎的梁朝偉後，連續第二位獲得本項殊榮的香港重量級演員。

周潤發日前親赴韓國出席「第28屆釜山國際電影節」，並接受大會頒發「亞洲電影人獎」殊榮。（視覺中國）

周潤發日前親赴韓國出席，昨日攜同發嫂陳薈蓮一同亮相紅地氈外，亦在韓國首位康城影帝宋康昊手上獲得獎座。現年68歲的周潤發事隔14年再次到韓國，今日（5日）上午亦於電影節記者會上接受傳媒訪問，回應早前驚傳的「死訊」外，更提及將會捐出身家的傳言。

周潤發昨日攜同發嫂陳薈蓮於「第28屆釜山國際電影節」紅地氈上亮相。（視覺中國）

周潤發更於韓國首位康城影帝宋康昊手上接獲「亞洲電影人獎」。（視覺中國）

周潤發今日上午亦出席記者會接受訪問，罕有提及早前傳出的「死訊」及捐贈巨額身家的傳言。（視覺中國）

對於今年7月曾驚傳「死訊」，周潤發於記者會上回應相關提問時笑指：「有人說我已經去死，但事實上，我並不太在意這種虛假消息，每天都有這種事情發生。」周潤發闊達地看待自己去世的傳聞，並表示到了一定年紀，就應該找一些保持身心健康的興趣愛好：「我計劃明年11月參加半馬比賽。」他更以「死訊」大開玩笑指：「也許我在跑步的時候會死掉，到時就不會有虛假的消息了。」

周潤發於記者會上表示並不太在意自己「死訊」的虛假消息。（視覺中國）

周潤發直言最重要活在當下，已將生死看得很淡，對於年紀漸長，他表示：「有生，必有死。我不太關心皺紋、也不怕變老。相反，沒有甚麼可以害怕，因為這就是生活。」

周潤發釜山國際電影節記者會上大派心心。（視覺中國）

早前傳出周潤發捐出56億巨額身家的傳言，周潤發表示自己一切財政均交由發嫂陳薈蓮打理，並不清楚金錢流向，他笑言：「我每個月也向妻子領取零用錢，所以我不太清楚具體捐贈了多少。但無論如何，我認為我們在這個世界上，最終甚麼都帶不走。我覺得甚麼都不帶走也沒關係，每天只需要兩碗白飯便足夠了。」

對於捐出56億巨額身家的傳言，周潤發表示一切財政管理由發嫂陳薈蓮負責，自己並不清楚金錢流向。（視覺中國）

但發哥亦笑指：「但現在我有糖尿病，所以有時只能吃一餐飯。」至於日常花費最多的地方，一直熱愛攝影的發哥表示：「我在相機鏡頭上花錢最多！」