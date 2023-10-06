周潤發羨慕韓國電影創作自由　《別叫我賭神》或是最後一部作品

韓國年度影壇盛事《第28屆釜山國際電影節》正在舉行中，本屆最受港人關注的焦點是影帝周潤發獲大會頒發「亞洲電影人獎」，是繼去年由梁朝偉獲得後，連續第二位獲得本項殊榮的香港重量級演員。日前發哥出席得獎記者會，被問及香港電影的未來，他坦言現時香港電影的創作自由未及韓國，又謂現階段將拍攝工作放到次要，最新作品《別叫我"賭神"》有可能是最後一部作品。

周潤發日前親赴韓國出席「第28屆釜山國際電影節」，並接受大會頒發「亞洲電影人獎」殊榮。（視覺中國）

周潤發日前親赴韓國出席，開幕禮上攜同發嫂陳薈蓮一同亮相紅地氈，亦在韓國首位康城影帝宋康昊手上獲得獎座。68歲的周潤發，今次是事隔14年後再次到韓國，日前出席記者會時，更笑談驚傳「死訊」的假新聞，又提到會捐出自己部分身家作慈善用途。

周潤發攜同發嫂陳薈蓮於「第28屆釜山國際電影節」紅地氈上亮相。（視覺中國）

周潤發更於韓國首位康城影帝宋康昊手上接獲「亞洲電影人獎」。（視覺中國）

香港電影創作自由不及韓國

現場記者問到香港電影面對的挑戰，周潤發坦言1997年之後，香港電影的劇本要經過很多審批過程，無疑對創意有所制限。「自1997年後，很多事情都改變了，我們不時要留意政府的取態，這變得很重要，否則將難獲得資金去製作自己的故事及電影。因為中國內地市場很大，我們要努力嘗試尋找一些方法去生存。」

周潤發釜山國際電影節記者會上大派心心。（視覺中國）

現時環境，對香港電影人來說是困難重重，這一點發哥都看在眼內︰「我們現在面臨許多限制，所以對香港電影製作人來說是非常困難，但我們會盡力去做好，創作有香港精神的電影，這是我們的目標。」

周潤發今日上午亦出席記者會接受訪問，罕有提及早前傳出的「死訊」及捐贈巨額身家的傳言。（視覺中國）

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「現專注第二事業」

身在韓國的發哥，更體會到電影黃金時代曾在香港，現已轉到韓國。「電影黃金時代過去是香港，現在是韓國，甚至得到荷里活的認可。韓國電影業很強大，因為其擁有香港電影欠缺的創作自由。」發哥更盛讚韓國影視題材很闊，自由度很大。「可能得到韓國政府的支持，有很多題材我都感到很驚訝，會夠膽拍這些。」

今年上畫的《別叫我賭神》，雖是合拍片，但在內地票房表現稍遜。（《別叫我賭神》劇照）

外媒《Variety》雜誌亦補充，發哥今次雖然為釜山電影節帶來新戲《別叫我"賭神"》，但他多次強調演戲已經不再是自己第一事業，這部戲大有可能是自己最後一部電影。「現在自己擁有第二事業，排首位的不再是演員，現在專注於第二事業，做運動員。」最後被問到個人事業最重要的電影，發哥爽快地回答︰「《英雄本色》（1986）、《臥虎藏龍》（2000）及《喋血雙雄》（1989）。」