范冰冰新作入圍釜山電影節 借周潤發談空白期︰演員需要時間沉澱
撰文：莫匡堯
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韓國年度影壇盛事「第28屆釜山國際電影節」於10月4日開幕，由中國女演員范冰冰主演的韓國電影《綠夜》入圍Gala Presentation單元，范冰冰亦於電影節記者會上就久違數年後推出的新作接受傳媒訪問。范冰冰於記者會上首先感謝電影節選取《綠夜》入圍，亦對事隔七八年再次來臨釜山感到非常開心。
因逃稅時件，闊別大銀幕數年，隨後亦被外界認為有意減產，范冰冰於記者會上表示：「我覺得一個演員有的時候需要一些時間的沉澱，對我自己來說，可能我有一年拍過七八部電影的時候，也有休息幾年，然後再看到一個全新的故事、人物對我的觸動。」
范冰冰更以日前榮獲釜山電影節「亞洲電影人獎」的香港影帝周潤發為例，指發哥自七十年代起進軍影壇，曾經壯觀地一年拍攝八九部電影，到後來每年只拍一兩部電影，中間亦經歷過沉澱人生的階段。
范冰冰亦分享指演員具有獨特的生命週期，在人生的長河裡經歷高低起伏，明言在自己沉澱的過程裡親眼去看許多不一樣的人生故事、人物生活，再結合自己的感受成為人生的部分。但范冰冰亦強調自己沒有中斷或遠離演戲：「演戲對我來說是一件非常非常重要、並且一生去追求的事業，但生活裡面其實還有很多其他的事情，所以在這幾年裡，我平常會去看更多的電影、跟很多電影人交流。有時間上英文課，做一點以前沒有時間、很想做但沒有做的事情，是一個不一樣的經歷。」
至於接拍韓國電影《綠夜》，范冰冰表示看到《綠夜》劇本故事時很感動，她直言：「感動於導演對故事的詮釋，感動於我跟李周映兩個角色的變化。這是一個女性幫助、救贖女性的故事，對我來說也是這幾年一些經歷、故事揉合在這部劇作裡、我所呈現的角色。」而范冰冰亦希望觀眾透過自己的演出作品，了解她空白時期的人生：「好的角色、好的故事可以告訴觀眾，我都做了甚麼。」