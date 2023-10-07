灣仔碼頭《水餃皇后》拍電影　《無間道》劉偉強執導邊個女主角？

由劉偉強執導的電影《水餃皇后》今日在內地開鏡，電影改編來自山東，於香港灣仔碼頭發跡的「臧姑娘」臧健的故事。一個關於香港人的故事，大家都想知到底主角「水餃皇后」會由誰來演，見演員名單有惠英紅、薛凱琪，但原來統統都不是，答案是內地演員馬麗。



電影今早於內地開鏡，一眾演員都參與儀式。（微博相片）

電影《水餃皇后》由劉偉強執導，馬麗主演，其他香港演員包括王祖藍、薛凱琪、江美儀等，至於影后惠英红則只屬友情特别演出。馬麗對香港人而言，可能未必認識，她早期活躍於舞台劇，後來憑電影《夏洛特煩惱》為人認識。

右一就是女主角馬麗，新一代「水餃皇后」。（微博相片）

薛凱琪、江美儀都會參與演出。（微博相片）

點解唔用水餃拜神開鏡。（微博相片）

2017年馬麗嘗試進軍香港市場，與古天樂合演合家歡喜劇《喵星人》，票房成績麻麻，但無損其叫座力，尤其與喜劇演員沈騰，更視為「沈馬組合」是票房保證。2022年二人合演的《獨行月球》便大收30億人民幣。

馬麗曾於電影《喵星人》演古天樂太太。（《喵星人》劇照）

「水餃皇后」臧健和人稱「臧姑娘」，本是山東人，1977年帶同兩個年幼女兒，在前往泰國尋親途中意外滯留香港，身無分文下忽發奇想，自製木頭車前往灣仔碼頭擺檔，賣出名堂，機緣巧合下更得到日資百貨公司老闆賞識，發展成食品公司，產品遍及港、中、台。其傳奇故事更於1995年，被無綫拍成同名電視劇，由陳松齡飾演臧姑娘一角。2019年臧姑娘不幸逝世，享年75歲。

2019年臧姑娘不幸逝世，享年75歲。（視覺中國）