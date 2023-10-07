周潤發罕談中國電檢限制　內地網民狠批︰將香港電影沒落歸咎審查

韓國年度影壇盛事「第28屆釜山國際電影節」於10月4日揭幕，本屆最觸目焦點為影帝周潤發獲大會頒發「亞洲電影人獎」，成為去年得獎的梁朝偉後，連續第二位獲得本項殊榮的香港重量級演員。周潤發於電影節記者會上接受傳媒訪問，期間提及中國電影電檢限制大，反觀韓國電影具極大創作自由，傳承香港電影並發揚光大。周潤發的言論一出，引發內地網民不滿，圍攻周潤發將香港電影業沒落歸咎電檢制度。



周潤發於「第28屆釜山電影節」獲大會頒發「亞洲電影人獎」，在記者會上回應一系列提問時，亦罕談香港電影業前景。（視覺中國）

周潤發日前於釜山電影節記者會上，被問及有關香港電影業發展時，誠言：「中國對電影有很多審查要求，所以我們的劇本必須經過很多不同部門審批。」續指：「我們現在有很多限制，對電影製作人很困難。」同時周潤發反觀韓國電影業自由度極大，表示樂見韓國電影傳承香港電影並發揚光大，揚威至荷里活。

周潤發表示內地審查制度嚴謹，反觀韓國電影創作自由度極大。（視覺中國）

曾拍攝不少中港合拍片的周潤發，向來罕談電影業制度的敏感議題，於釜山的言論一出，引起內地網民兩極反應。有內地網民批評周潤發將香港電影業的沒落歸咎於電檢制度，表示：「老香港電影人的傲慢，大陸的審查是嚴格，但跟香港電影的沒落沒甚麼太大關係。」「香港電影沒落根本原因是人才凋零、創新不足。」更指：「你們香港電影能不能找找自己的原因呀？國內四五十億票房都是愛國主義題材嗎？恐怕是避重就輕甩鍋內地電影審查制度吧！」

周潤發在釜山電影節的言論一出，便被內地網民批評將香港電影業的沒落歸咎於內地電檢制度上。（視覺中國）

然而在一眾批評的聲音中，亦有內地網民認同周潤發的敢言：「他不缺錢不缺名，所以敢於發聲！」「中國電影人也不是沒有創新，只是審核通不過。」更表示擔心周潤發在罕有發言後，會因此被內地封殺。