楊凡細談好友鍾楚紅張曼玉　有人顧及友情寧棄演︰不可以這樣做

著名攝影大師兼導演楊凡，接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，回憶與多位巨星好友於工作上合作和相處的點滴。現年76歲的楊凡，自言最不喜歡別人稱他為唯美派導演︰「我本身就是美，不用去追求！」



楊凡導演早前舉辦展覽，除了展出電影的珍貴原創手稿外，導演還與影迷重溫多部電影的拍攝點滴。（葉志明）

2020 年他曾患重病，感謝張艾嘉和葉蒨文對他照顧有加，每天給他帶食物。「葉蒨文當年來港，我照顧她，介紹她唱歌，還把她介紹給林子祥。而張艾嘉簡直是我的『契媽』，大家很合得來。她曾說：『楊凡拍的電影不可以給意見，你只有兩個選擇，接受或者不接受。』可想而知她甚有學問。」

當年開拍《玫瑰的故事》，不少人認為鍾楚紅更適合演玫瑰。（《玫瑰的故事》劇照）

鍾楚紅更適合演玫瑰？

要數楊凡在電影圈的作品，不得不提《玫瑰的故事》及《流金歲月》，從而令張曼玉與鍾楚紅都成為他的好友。他憶述跟張曼玉首次見面：「她是一個好特別的女孩子。第一次見她時，她剛從外國回來，在著名百貨公司上班，而我當時已是有名的攝影師。我建議拍泳裝照，她拒絕並即時離開。其後她參加選美繼而走紅，我找她飾演電影《玫瑰的故事》中『玫瑰』一角，是亦舒指定要用她的。當時大家都覺得鍾楚紅應該是玫瑰，但亦舒說要張曼玉，我於是去簽張曼玉，果然她跟周潤發很合拍。」

當年發哥仲係票房毒藥，電影當年收800萬，其實不算太差。同年的《英雄本色》大收3,400萬。（《玫瑰的故事》劇照)

「其實我真的找過鍾楚红……」

談及《玫瑰的故事》，當年開拍前，坊間都認為鍾楚紅最適合演玫瑰一角，問到鍾楚紅可有渴望做玫瑰的角色，楊凡說：「當時跟張曼玉簽約做玫瑰的角色，我致電方小姐（方逸華）多謝她，她卻說張曼玉『冇咁平』（片酬），要加五萬元，我當時不開心，不是因為五萬元，是感覺不忿氣。因為全世界都說鍾楚紅是玫瑰，我是否可以找她做這角色？對方即時反應是我和張曼玉友好，跟她簽了約，大家都已經知道她是玫瑰，不可以這樣做。其實我真的找過鍾楚红……」

結果張曼玉的演出亦大獲好評。（《玫瑰的故事》劇照)

紅姑控制兩分鐘後流淚

隨後，張曼玉與鍾楚紅都有在電影《流金歲月》中合作，該片正由楊凡主理復修事宜，他指當中鍾楚紅每一個鏡頭都很美，她的配音也出色，猶如現場收音一樣。「她哭的戲份亦做得好。有一幕她與張曼玉同場的兩分鐘戲份，她說到最後有大大滴的眼淚掉下來，真是厲害！」

隨後二人合作了一部《流金歲月》，將二人最青春的艷麗記錄下來。（《流金歲月》劇照)

楊凡又談到梅艷芳，梅姐首張唱片封套的攝影師正是楊凡。「我當時很紅，很多人找我拍攝不是因為美與不美，而是聽到我的名字就知道公司重視你。梅艷芳中性的感覺是我塑造出來的。」梅艷芳離世後，楊凡在拍賣中買下她一套名貴珠寶。「我覺得要為她做一點事，保留這套珠寶，如果將來有一些有意義的活動可以用得着。」他讚賞梅艷芳的俠義精神無人能及，也見過對方幫助很多人。「我很意外她當年病重時還接拍廣告，她拍得很辛苦，不過廣告拍得很美，很佩服她這種敬業精神。」