陳家樂拍《紥職2》慘被連摑50巴 左邊面嚴重紅腫

由黃宗澤、張繼聰、陳家樂等主演的英皇電影《紮職2》昨日（5日）上映，故事講述阿齊（黃宗澤飾）、金仔（陳家樂飾）及阿貓（張繼聰飾）三個從小玩大的好兄弟的黑道故事。當中最令人留下深刻印象的一場戲份是電影較前的部份，飾演「金仔」的陳家樂於波樓中，被另一位江湖大佬連摑十巴！最後摑到家樂拿着西瓜刀喪叫發洩。

家樂表示最初知道需要演這場戲時不太擔心，因為始終拍戲多年，試過被打又試過打人，所以懂得如何處理，直至他知道誰人飾演這名江湖大佬後，便開始有點緊張，「因為呢個角色係我哋一位武術指導German（張文傑）飾演。佢好大隻，淨係手臂都粗過我大髀。」家樂謂開始拍攝時，對手都錫住他，會盡量借位拍攝，但看回播後，大家都覺得不夠好、不夠大力、不夠震撼，最後在大家的同意之下便來個真打，導演更提議「加碼」，「導演見我哋都咁想做得好啲，就提議：『不如打多幾巴啦，等嗰個力再多啲。』所以就出咗而家大家見到嘅呢條片。」

最後共拍了五take，總數加起來家樂被摑差唔多五十巴，面頰被摑得又紅又腫，「塊面係腫咗、紅晒，因為German真係好出力，好彩現場都有工作人員俾啲冰、冰凍嘅嘢飲我敷塊面，等我快啲消腫，ok嘅，最緊要出嚟效果大家覺得逼真。」