凍啡毒殺案︱山埃咖啡殺閨密世紀轟動　犯人被捕面露微笑極盡心寒

Netflix全新紀錄片《冷酷無情：凍啡毒殺案》（Ice Cold：Murder Coffee and Jessica Wongso）近日上架，以2016年印尼一宗轟動全國的咖啡毒殺案為題材，追踪犯人及受害者家屬、以至檢控團隊、辯方律師及專家證人，多角度還原各持分者對案情的理解及掌握資訊。在重組「凍啡毒殺案」各方舉證後，紀錄片客觀地呈現受害人明娜的無辜；正在服刑的犯人Jessica「十惡不赦」外的真實面貌；以及果斷判決的案情中仍然存在的三大未解決疑點。

Netflix最新紀錄片《冷酷無情：凍啡毒殺案》，以2016年轟動印尼的一宗毒殺案為題材，集合眾多角度還原案情。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影海報）

無辜遇害的明娜

《冷酷無情：凍啡毒殺案》紀錄片開首，便以遇害者明娜出發，透過她的父親及雙胞胎姊妹還原生前的個人形象。明娜的父親形容女兒性格樂天卻無辜被害，矢志要為女兒求個水落石出；明娜的雙胞胎姊妹則表示：「明娜生前非常愛咖啡，夢想甚至是開咖啡店，但現在沒有可能了。所以我覺得最諷刺的是，明娜因咖啡而死」

在毒殺案中，受害人明娜（右）與犯人Jessica（左）為朋友。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

CCTV重組案發經過

「凍啡毒殺案」發生於印尼雅加達一間名為Olivier的咖啡店，Olivier咖啡店定位高檔，必定要求客人穿着整齊，亦有許多高端客人出入亦配戴名牌。毒殺案發生於2016年1月6日，從澳洲返回印尼的Jessica相約明娜與另一位女性朋友到Olivier，Jessica於下午16時左右先到，並於16：18 Jessica下單先為明娜買咖啡，自己先後喝了數杯雞尾酒；店員於16：24為Jessica送上咖啡，然而明娜與友人卻於17：16才抵達咖啡店，期間Jessica曾將幾個購物紙袋放在桌面上，令咖啡在閉路電視鏡頭前消失；而明娜則於17：18喝下咖啡；接着明娜在17：24出現抽搐、呼吸困難等反應，情況危急。

Jessica成為毒殺明娜的疑犯，被捕時的畫面。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

閉路電視可見，明娜在出現抽搐、由救護員治理期間，在旁的Jessica顯得冷淡、沒有援助救護過程，並詢問店員在明娜的飲品中放了甚麼。店員憶述當時便開始懷疑Jessica，並認為Jessica具防備心態，便發現咖啡裡有加料。店員更指當時有親自嚐試咖啡的味道，發現味道很臭；咖啡師亦發現咖啡顏色薑黃，更有強力膠的氣味、非常刺鼻。

閉路電視畫面中，Jessica曾將紙袋放在桌面上，遮住了咖啡杯。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

在明娜出現抽搐反應後，Jessica（橙色上衣者）冷淡地站着沒有施加援手。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

明娜突然身亡的事件，起初未被認為是謀殺案。然而在明娜的喪禮當晚，警方提出需要以驗屍找出真凶，並在明娜的胃裡找出1.2毫克山埃，於是鎖定為毒殺案。由於山埃性強烈，而且難以在印尼獲得，令事件引起民眾廣泛關注。在明娜死後第24日，警方上門拘捕Jessica，指她涉嫌謀殺，罪行面臨最少20年刑期，甚至無途刑或死刑。被送去還柙所期間，Jessica在下車後被傳媒包圍，期間竟拍攝到Jessica面露笑容。

Jessica在被捕後，下車期間有大量傳媒包圍，竟被拍攝到面露笑容。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

媒體及網絡廣注度極高

案件發生後，由於媒體廣泛報道，事件亦於社交媒體上引爆，不少人瞬即「起底」，指Jessica與明娜為好朋友，二人一同到澳洲讀書、同年畢業。明娜在畢業後回國，Jessica則留在當地，直到四年後回國希望與朋友們見面。二人相識八年以來，Jessica感情生活並不如意，相反明娜則新婚、事業前途大好，於是外界便質疑Jessica一直妒忌明娜。

明娜在被殺前新婚不久，生活幸福快樂且事業前途光明。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

在印尼，明娜被毒殺的案件觸目程度可比OJ Simpson一案，而且在社交媒體的影響下，令一位非公眾人物的案件變成焦點。而社交媒體上亦出現許多不同消息與陰謀論，甚至有指明娜在結婚前與Jessica為同性伴侶，令家人也感到難以相信及造成滋擾。

明娜被毒殺一案在印尼轟動一時，民眾關注程度好比美國OJ Simpson一案。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

審訊期間曝光三大疑點

2016年6月15日，案件於明娜身亡近半年後開庭，審訊過程被電視台廣泛報道，外界非常關注審訊動向，並一致認定Jessica為凶手。經過專家證人毒理學家進行毒物實驗後，發現毒藥分幾個時間點擴散到咖啡內。

Jesscia就毒殺案被審訊期間，被傳媒拍攝並廣泛報道。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

1.沒有完整解剖

由於印尼非常重視對死者的處理方式，縱使警方要求解剖並提供報告，醫院並沒有對明娜的遺體進行完整解剖程序，僅在胃部採樣。在審訊展開至中段，外界開始出現風向轉變，認為事有蹺蹊、Jessica或許僅為替死鬼。

審訊期間因為發現沒有對明娜進行完整解剖，於是針對Jessica謀殺明娜的風向出現轉向。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

2.山埃含量離奇

審訊期間，法醫病理學家兼DNA博士作證時表示，自己是最先接觸到明娜屍首的人，在明娜在死後70分鐘便接受法醫檢查，當時在胃部驗不出山埃。然而在明娜死後三天，警方委託的毒理學家報告中，則驗出明娜胃部有0.2毫克的山埃。先檢驗屍首法醫病理學家在庭上提出，山埃的致死劑量為50至176毫克，明娜死後70分鐘的檢驗量為0，三天後的檢驗量則為0.2毫克，但蘋果籽的山埃含量每克已經有0.6毫克，而證物咖啡杯裡的含量竟有7400毫克！由於山埃會由液體轉化為氣體，有化學家作供時表示，通過實驗及理論指出，7400毫克的山埃劑量足以令咖啡店一類密閉空間內周遭的人也暈倒。

法醫病理學家兼DNA博士作證時表示，自己是最先接觸到明娜屍首的人，在明娜在死後70分鐘便接受法醫檢查，當時在胃部驗不出山埃。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

3.證物疑似被調包

另外在法醫病理學家作供後，一件關鍵證物相片竟然離奇變色！在法醫舉證中有一張明娜死後拍攝的照片，顯示她的面色鐵青，然而死於山埃的人體內會有大量偏硼酸令屍體呈紅色而非藍色。然而在法醫作供後，便有一同張相片開始流傳，但相片中的明娜，臉色竟然變成紅色！疑似被檢控方調包，但法醫一方卻苦無證據。

法醫作證後，檢控方竟有疑似調包、臉色呈紅色的相片出現，與法醫見過同一張相片不同。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

當局疑似封鎖消息

最終，經過超過20日的審訊，在沒有直接證據指控Jessica毒殺明娜的情況下，Jessica被三位法官宣判有罪，並判處20年有期途刑。在紀錄片拍攝期間，團隊在Jessica服刑後安排一次會面，希望能夠洽談進行訪問的手續。Jessica在會面期間面對鏡頭直言：「我真不懂，我怎麼倒楣成這樣！我只是來度假，打電話給朋友、大家出來敘舊喝咖啡，結果從那時開始的發展真的不可思議！連我是主角都不懂了，感覺真壞。」

Jessica在服刑期間與紀錄片拍攝團隊會面一次，相談訪問安排。（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

在女子監獄內服刑更令Jessica異常折磨：「我真的很痛苦，每天保持清醒真的很難。如果要問心理創傷，我真的有心理創傷，因為整件事和各種媒體還有報紙刊登的內容全部是是假的！他們只想拿我的人生當題材說故事！」然而在會面過後，有關當局卻禁止Jessica接受任何採訪。

Jessica與紀錄片拍攝團隊會面後，當局卻禁止進行訪問，令雙方震驚！（《冷酷無情：凍啡毒殺案》電影截圖）

後來，Jessica在獄中服刑期間透過電話向拍攝團隊表示：「現在要取得攝影許可幾乎不可能，我覺得沒辦法了。」而紀錄片監製則表示：「我們有點被激怒了，因為他們容許恐怖份子、銀行劫匪及殺人犯受訪，我們設法協調。」律師團隊亦對Jessica不容許接受訪問的安排感到不解及訝異，似有消息封鎖之嫌。

Jessica目前服刑不到20年刑期的一半，已經用盡所有上訴管道。