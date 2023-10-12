盧慶輝拍《真情》前演過《精武英雄》 26歲嫩口扮日本人打李連杰
撰文：許育民
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正在播映的TVB劇集《香港人在北京》，由陳展鵬及吳若希主演，劇中有不少人客串，其中飾演陳展鵬在北京的上司，就是好耐冇見，在經典劇《真情》中飾演立生的盧慶輝。其實盧慶輝早在拍電視劇前，都有闖過影壇，日前他便在小紅書分享自己在北京巧遇當年找他拍《精武英雄》（1994）的導演陳嘉上，30年冇見，陳導見到他第一句就向人介紹︰「這是我的演員！」令他感動不已。
盧慶輝表示今次回北京，最大驚喜是與陳嘉上導演再聚。「還記得拍《精武英雄》的時候我剛剛入行還没有去TVB，還是一個很新很新的新人，導演一眼挑中我，給了我出演的機會。」當時是拍攝電影《精武英雄》，由李連杰重演李小龍的經典《精武門》，而盧慶輝就是飾演虹口道場的日本武生，出言侮辱李連杰，都有不少對白，最後當然被李連杰制服。
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盧慶輝記得當時好緊張，但是導演非常溫柔，令片場氣氛好好，讓他好快就進入狀態。不過最令盧慶輝感動是導演對他如30年前一樣親切。「三十年沒見，我們看着對方，導演走出来，看着我，和大家说：『這是我的演員』，導演的目光就像三十年前一样，非常的温暖。那一刻就像回到了那個時間，我還是那個懵懂的少年。」現就重溫29年前，26歲仔的盧慶輝的畫面。