盧慶輝拍《真情》前演過《精武英雄》　26歲嫩口扮日本人打李連杰

正在播映的TVB劇集《香港人在北京》，由陳展鵬及吳若希主演，劇中有不少人客串，其中飾演陳展鵬在北京的上司，就是好耐冇見，在經典劇《真情》中飾演立生的盧慶輝。其實盧慶輝早在拍電視劇前，都有闖過影壇，日前他便在小紅書分享自己在北京巧遇當年找他拍《精武英雄》（1994）的導演陳嘉上，30年冇見，陳導見到他第一句就向人介紹︰「這是我的演員！」令他感動不已。



盧慶輝在北京巧遇陳嘉上導演，當年沒太多演出經驗，就由導演賞中演一個吃重角色。（小紅書相片）

盧慶輝表示今次回北京，最大驚喜是與陳嘉上導演再聚。「還記得拍《精武英雄》的時候我剛剛入行還没有去TVB，還是一個很新很新的新人，導演一眼挑中我，給了我出演的機會。」當時是拍攝電影《精武英雄》，由李連杰重演李小龍的經典《精武門》，而盧慶輝就是飾演虹口道場的日本武生，出言侮辱李連杰，都有不少對白，最後當然被李連杰制服。

盧慶輝在戲中主要有兩場戲，第一場是李連杰飾演的陳真去虹口道場找師父報仇，遇上盧慶輝出言侮辱。（《精武英雄》影片截圖）

李連杰一個眼神，準備大開殺戒。（《精武英雄》影片截圖）

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盧慶輝記得當時好緊張，但是導演非常溫柔，令片場氣氛好好，讓他好快就進入狀態。不過最令盧慶輝感動是導演對他如30年前一樣親切。「三十年沒見，我們看着對方，導演走出来，看着我，和大家说：『這是我的演員』，導演的目光就像三十年前一样，非常的温暖。那一刻就像回到了那個時間，我還是那個懵懂的少年。」現就重溫29年前，26歲仔的盧慶輝的畫面。

被李連杰放過一馬，但盧竟恩將仇報，叫齊手足殺去精武門踢館。（《精武英雄》影片截圖）

但巧遇武藝高強的錢小豪。（《精武英雄》影片截圖）

講唔掂，郁手！（《精武英雄》影片截圖）

雙方打起上來。（《精武英雄》影片截圖）