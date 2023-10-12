姜濤新戲上畫即破百萬　聞「老闆仔」入圍金馬大讚：真係好叻仔

由姜濤、宋芸樺、李嘉文主演嘅電影《我的天堂城市》，昨晚（11/10）舉行首映，電影今日（12/10）舉行37場謝票活動，三位主角都有現身謝票宣傳。

電影上畫首日，三位主角姜濤、宋芸樺及李嘉文出席謝票。（葉志明 攝）

電影最大話題是姜濤獻出銀幕初吻，首批觀眾睇完，對於戲中的親密戲有冇特別反應呢？姜濤：「未收到特別嘅反應，大家都覺得做得幾好。」李嘉文：「多數都讚好自然，見到粉絲都係話我哋做得好自然。」

電影上畫首日，三位主角姜濤、宋芸樺及李嘉文出席謝票。（葉志明 攝）

對於電影上映一個上午，票房已過100萬，宋芸樺都感到好開心：「希望看過電影的朋友再分享開去，所以都有期待，特別是今日會見到這麼多粉絲。」

電影上畫首日，三位主角姜濤、宋芸樺及李嘉文出席謝票。（葉志明 攝）

首映禮上姜濤表示票房大賣，最佳答謝方法是一齊出歌，問到可會跟宋芸樺一齊唱時，宋芸樺即爽快應承：「可以呀，要找人幫我們做歌，那你唱我跳！」姜濤反過來更正：「你唱我跳！」

姜濤與李嘉文邀請宋芸樺，如果票房大賣一齊出歌，還要是跳唱作品。（葉志明 攝）

另外，在劇集《季前賽》飾演「姜濤細佬老闆仔」嘅小演員黃梓樂，憑《年少日記》入圍金馬最佳男配角，姜濤都大讚叻仔：「我想親自恭喜佢，好開心佢有咁好成績，因為合作過就知佢咁細個已經咁好演技，真係好叻仔。我自己對演戲了解不多，我都不敢叫自己做演員，演員呢個職位係需要好大功夫去學習，我只是學習階段。」

姜濤戥「老闆仔」入圍金馬男配好開心，自問演技還在學習階段。（葉志明 攝）