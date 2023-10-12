水行俠2︱官司機密爆積遜莫瑪醉酒現身片場　要求劇組炒安芭赫德

由積遜莫瑪（Jason Momoa）再度主演的DC超級英雄電影《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom），將於今年12月在香港及全球上映。作為DCEU（DC超級英雄擴展宇宙）的系列尾聲，電影由製作期開始便鬧出連串混亂情況及引起爭議，粉絲及觀眾猶其關注前作女主角安芭赫德（Amber Heard），與前夫尼特普（Johnny Depp）誹謗官司敗訴後，會否絕跡於新作之中。

積遜莫瑪主演的超級英雄電影《水行俠與失落帝國》，在拍攝期間已鬧出不少風波，當中最備受關注莫過於前作女主角安芭赫德的去留。（《水行俠與失落帝國》電影劇照）

安芭赫德在2018年的《水行俠》電影中，角色Mera的戲份甚重。（《水行俠》電影劇照）

安芭赫德自去年與前夫尊尼特普的誹謗官司中敗訴後，名聲跌至谷底。（視覺中國）

近日有尊尼特普的粉絲向法庭購買在官司中從未公開的文件，包括安芭赫德的心理醫生筆記，內容竟涉及《水行俠與失落帝國》拍攝期間的秘密！安芭赫德的心理醫生Dawn Hughes的筆記中，提及一宗積遜莫瑪醉酒現身片場的事件，當時積遜莫瑪醉酒現身，到場時的衣着打扮，神似安芭的前夫尼特普，更在片場公開表示希望劇組將安芭解雇！消息甫一公開，DC的發言人便否認安芭在文件中的事件，表示：「積遜莫瑪的態度及表現一直非常專業！」

安芭赫德表示，積遜莫瑪曾醉酒下到達《水行俠與失落帝國》的片場，更表明希望劇組解雇安芭。（積遜莫瑪IG圖片）

除了積遜莫瑪之外，連執導《水行俠與失落帝國》的著名導演溫子仁也成為安芭抱怨的對象。安芭在與心理醫生會面時提及自己在片場像一個被排擠的人，連溫子仁也「不支持」自己，曾高聲呼喝：「我不能發布關於《水行俠》的消息！」安芭認為溫子仁將責任推在自己身上，而自己當時則解釋：「因為停電的原故，沒有人能夠在片場中與我自拍合照。」

在積遜莫瑪之外，連導演溫子仁（中）亦被安芭赫德指控對自己態度不佳。（《水行俠與失落帝國》電影花絮照）

消息公開後，溫子仁未有回應安芭的言論，而DC發言人則表示：「溫子仁以均給予演員及工作人員最大的尊重，並在片場裏營造積極合作的工作環境——《水行俠》電影系列亦不例外。」