玩謝華爾街行動｜17個股壇術語　股民被叫「傻散」賺錢食「雞柳」

《玩謝華爾街行動》（Dumb Money）改編自暢銷書的「散戶打大鱷」的故事，當中重現番一宗發生在2021年的世紀股壇事件，一眾小股民如何憑一隻股票GameStop，搞到華爾街騰騰震，更掀連全球。而戲中出現不少股壇術語，如果你對股票認知仲限於《大時代》年代，咁要好好睇下呢堆詞彙學下新嘢。（現已上畫）



主角基夫吉爾（Keith Gill）是麻省的打工仔，白天是金融分析師，晚間以 Roaring Kitty 的名義在 YouTube 上發片。（《玩謝華爾街行動》劇照）

《玩謝華爾街行動》故事源於2021年初發生的世紀股壇奇聞，一名叫「咆哮小貓」（Roaring Kitty）的網友，經過仔細研究後，決定拎晒畢生積蓄買入一直被睇低，一線遊戲零售連鎖店GameStop的股票，並拍片放上美國「連登」Reddit討論區。原以為就似倒錢落海的行為無人理，點知此舉在網上爆紅，大批網民陸續跟風入市，旋即推爆GameStop股價，齊齊一夜致富，成為當時全球矚目的股壇運動！一班以為贏硬的對沖基金佬身家受威脅，都唔敢䄂手旁觀，決定部署一場反撃戰！

17個股市辭彙你要識

傻散Dumb Money

指一般投資散戶，華爾街專業人士向來他們嗤之以鼻。

一眾小股民，就是大鱷口中的「傻散」。（《玩謝華爾街行動》劇照）

沽空Shorting/ Short Sell

沽空是指投資者沒有持有相關股份，而是沽出借來的股票，之後再買回股票並歸還，即所謂「平短倉」。看淡股價先賣後買，期望在股價下跌中獲利。

挾淡倉Short Squeeze

當沽空者（看淡股價會下跌）大量沽空股票企圖造淡股價，被其他投資者進行反擊大手買入股票令股價大升。沽空者為求止蝕惟有轉陣入市，以回補空倉，此稱為「挾淡倉」。在大量買盤及沽空者回補空倉下，該股股價將被持續挾高。

散戶投資者Retail Investor

跟你和我一樣的普通人，將金錢投放股票市場，增加財富交按揭、供車或成為自己的退休金。

仙股 Penny Stock

市值低至1美元以下的股票，通常是中小型公司，偶然靠消息推動股價。一般會買仙股的投資者通常抱持投機巧取的心態，因為買入價低，可以以小博大。

戲中股票「Gamestop」，本身就差不多要淪為仙股。（《玩謝華爾街行動》劇照）

期權 Options

一種涉及買賣雙方的合約，在預先定下的期限內， 期權持有方有權（可行使可不行使）要求賣方（有責任）按照約定價格進行交易（買入或沽出）。

補倉Covering a Position

通常是指孖展或期貨客戶的持倉市值，不足以維持孖展或按金水平，須即時額外向戶口存入現金，以維持最低要求。

史提夫高漢 （Steve Cohen）飾演城中富豪，點輸都未輸到佢。（《玩謝華爾街行動》劇照）

平倉 Closing a Position

指將原先買入的貨賣出，或將原先賣出（沽空）的貨買入，了結持倉，簡單來說就是交割（了結）交易的意思。

經紀Brokerage

股市中買家和賣家之間的橋樑，連接買賣雙方進行交易。

證券莊家Market Maker

例如城堡證券（Citadel Securities）一樣的公司，以中介人身份買賣股票「做市」。

於《美國隊長2》飾演寒冬戰士的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan），演出Robinhood的聯合創辦人兼行政總裁弗拉德特內夫（Vlad Tenev），是一家讓散戶免費購買股票的投資初創公司。（《玩謝華爾街行動》劇照）

對沖基金Hedge Fund

由專業人士經營，採用多元化的投資策略和金融工具，以盈利為目的的金融基金。將投資者集中於高風險投資計劃，並承諾最終會帶來可觀回報。

對沖基金就係同小股民對賭的一群。（《玩謝華爾街行動》劇照）

迷因股 Meme Stock

普遍指受到網民大量吹捧，在短時間內股價大幅波動的股票。

華爾街賭場 WallStreetBets

Reddit上的股票討論留言板，高峰時有800萬活躍用戶。

嫩雞柳Tendies

指「獲利」 。

鑽石手Diamond Hands

源自於如Reddit 與Twitter 等平台上的投資者社群，指無論金融資產如何波動，一旦持有即不再賣出。

兩兄弟本來有不和，但一齊打大鱷後關係有所改善。（《玩謝華爾街行動》劇照）

HODL

打錯字，本應為HOLD, 但演變成Hold On for Dear Life，不理股價波動，長期持有。

GME TO THE MOON

強烈相信股價會大幅上升，股價直升到月球