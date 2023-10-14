《白日之下》下月出戰金馬獎　余香凝︰產後未完全修身搵緊戰衣

第20屆香港亞洲電影節今日（13/10）開幕，今屆其中一部開幕電影《白日之下》團隊，由簡君晉導演、爾冬陞監製，聯同演員姜大衛、余香凝、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、胡楓一同出席，其中將於下月出戰台灣金馬獎的余香凝及梁雍婷接受訪問。



梁雍婷與余香凝一同出席《白日之下》香港亞洲電影節首映。（陳順禎 攝）

余香凝回想獲悉提名金馬一刻，便跟媽媽及女兒一齊喊︰「工人見到好擔心唔知發生咩事，我有解釋番冇嘢。其實個女都唔知發生咩事，但知我係開心，於是話幫我抹眼淚。隨後每個人打來祝賀的電話，講多兩講又喊，斷斷續續喊咗好多次。」

《白日之下》團隊出席首映禮。（陳順禎 攝）

而梁雍婷Rachel就坦言對自己冇信心，唔敢即時睇直播︰「好多人對我有信心，但我當日就唔敢睇直播，到呢刻都覺得好夢幻，未消化到自己入圍是甚麼一回事。」

余香凝坦言要視乎自己修身情況，再決定揀咩戰衣出戰。（陳順禎 攝）

下月便要出戰金馬，問到兩位可已準備好戰衣，余香凝保守地表示，要睇睇到時身形如何先。「始終係產後未完全修身，搵緊一套可以突顯自己長處，遮掩自己短處嘅戰衣。現在距離拍攝時的狀態，還差十磅有多，所以都好難達標，不過身邊人都話我咁快出嚟工作，狀態都算係咁，最緊要休息多點。」而Rachel因為疫情，幾年冇去過台灣，在尋找戰衣方面有一要求︰「希望去到當地暴飲暴食幾日後仲著到。」