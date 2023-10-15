豪情20周年｜古天樂陳奕迅三級上陣　請AV女優客串仲贏埋金像獎

數年前，日本有套由山田孝之、玉山鐵二及滿島真之介主演的日劇《全裸監督》，記錄一代AV大師村西徹的傳奇事蹟。其實香港都有過情色界天王，故事同樣拍成電影，就是由古天樂、陳奕迅主演的《豪情》（2003）。故事講述香港90年代，色情刊物事業蓬勃，其中由報紙專欄到自立門戶開書的《豪情夜生活》，便是香港色情刊物的破格之作，電影講到兩位主角由發跡、發達講到兄弟反目，而為增強叫座力，電影更找來幾位日本AV女優客串。



《豪情》講兩位大學好兄弟，一齊創業一代色情雜誌《豪情夜生活》。（《豪情》影片截圖）

電影《豪情》是改編自真人真事，古天樂飾演的Andy，正是色情雜誌《豪情夜生活》的創辦人鍾健強寫照。戲中講述原為漫畫編輯的阿忠（陳奕迅 飾）和Andy（古天樂 飾），因出版社倒閉，同告失業。於是他們和三個同事決定投資出版鹹書《豪情》。由於手法破格，有別於過往的色情雜誌做法，所以一出街便賣斷市，阿忠和Andy終於憑看似無聊的性幻想，實踐自己的夢。可惜好景不常，勝利沖昏了兄弟情，二人的價值觀改變，加上財富令身邊引誘增多，二人最終決裂。

色情事業的成就，令外媒都感興趣，戲中有幕找兩位做訪問，背後更有數十名裸女陪伴。（《豪情》影片截圖）

只得你承受我的狂或野

演員本應要冇包袱，才可演出不同角色，陳奕迅與古天樂，兩位在戲中就一盡演員本份，有色情場面，又有既露骨又含有粗口的對白，拍得盡情。戲中講到二人極有生意頭腦，創刊號封面想到邀請日本AV女優做封面人物，而拍攝時，便切切實實請來小室友里來港拍攝。

除了兩位男主角拋開偶像包袱，飾演趙郎郎的何超儀一樣來得徹底。故事講陳奕迅，跟女友Fanny（何韻詩 飾）本來感情要好，更不介意一起在色情刊物工作，但自從他遇上骨妹趙郎郎（何超儀 飾），便陷入了難纏的三角關係，而趙郎郎的口技更叫他一試難忘。至於古天樂，本來都有女友Pamela（應采兒 飾），但因工作關係認識了做一樓一的崔波波（谷祖琳 飾），又遇上歡場女子KiKi（周麗淇 飾），關係更複雜。

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三級片贏金像獎

何超儀飾演的趙郎郎，以口技聞名，自報道出街後更成為場內紅牌，不過陳奕迅跟她就不小心擦出愛火，無法自拔。超儀的搞笑演出不單贏得觀眾笑聲，更獲得2004年香港電影金像獎評審欣賞，贏得最佳女配角。