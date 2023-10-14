劉俊謙顏卓靈演繹經典名著《罪與罰》　日版由三浦春馬演繹獲大獎

日前，劉俊謙、顏卓靈、袁富華、陳湛文、區嘉雯 一衆好戲之人，一同參與《第52屆香港藝術節》節目記者招待會。並宣布攜手煉製，重新演繹俄國大文豪杜斯妥也夫斯基經典名著《罪與罰》香港舞台版，演繹一場終極的自我審判與救贖。

劉俊謙、顏卓靈、袁富華、陳湛文、區嘉雯 ，一同演繹俄國大文豪杜斯妥也夫斯基經典名著《罪與罰》香港舞台版。（《罪與罰》海報）

阿謙日前從台灣完成拍攝和宣傳工作後，匆匆返港出席是次舞台劇記者招待會，謙表示，「我都有好幾年冇參與舞台劇演出了，疫情過後大家已經重拾心情，再度回到劇場，今次演出我都好希望會多啲人買飛睇啦，劇本原著係俄國大文豪杜斯妥也夫斯基嘅作品，佢嘅作品裏面探討好多關於道德價值嘅嘢啦，存在同人生意義啦，呢啲嘢我覺得係好接近現今世代大家會思考的一些問題！」

三位演員劉俊謙、顏卓靈、陳湛文出席記招。（大會相片）

問到劉俊謙點樣為今次呢個角色去作準備？「我心情期待緊張，因為未見到導演，唔知道佢會將日本版點樣去改編，並且將呢個故事發生喺香港相信會好特別，期待同導演見面。現在自己開始做吓啲資料蒐集，嚟緊嘅日子就係開始綵排，希望明年年初會帶俾大家一個好睇嘅劇目啦！」

（大會相片）

香港舞台改編由英國屢獲殊榮著名編劇及導演菲利普．布林操刀，其2019年的日本舞台版由已故知名演員三浦春馬，及影視紅人大島優子擔綱主演，引起迴響，更經當地劇場觀眾票選，於「WOWOW劇場獎」中榮獲最佳舞台劇獎及最佳表演者獎（三浦春馬）。 門票預訂正式開始。