韋史密夫老婆珍達娉琦為宣傳再爆料　奧斯卡前獲基斯洛克邀請約會

奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）去年於頒獎典禮期間，因為不滿主持人基斯洛克（Chris Rock）以自己妻子珍達娉琦（Jada Smith）剃光頭開玩笑，於是衝上舞台掌摑基斯洛克，畫面震驚全球觀眾，成為奧斯卡史上其中一件觸目大事。

2022年奧斯卡頒獎禮上，韋史密夫為護妻上台掌摑主持人基斯洛克。（Getty Images）

近日珍達娉琦四出為回憶錄《Worthy》進行宣傳，除了早前大爆自己與丈夫早已在2016年分居，更於日前再投震撼彈，踢爆原來基斯洛克在奧斯卡前夕，竟然曾經邀請自己出來約會！

珍達娉琦早前爆料指自己與丈夫韋史密夫早已在2016年起分居。（視覺中國）

珍達娉琦近日再爆料指，原來基斯洛克在奧斯卡前夕，竟聞二人離婚傳聞信為真，邀約自己出來約會。（視覺中國）

近日珍達娉琦接受外媒專訪時爆料，指基斯洛克在奧斯卡舉行前夕，從新聞上讀到有關韋史密夫與自己離婚的傳聞，繼而邀請自己外出約會。珍達在專訪中表示：「我想其實每年夏季都會有報道指我與韋史密夫將會離婚！」她續指：「但在那個夏季，基斯真的認為我與韋真的會離婚，於是他打電話給我，說『我很想跟妳出來約會！』我則回應『你是甚麼意思？』他便說『妳不是正在與韋辦離婚嗎？』」珍達則不滿地表示：「我當時說『不是啊！基斯，那些只是傳聞而已！』他當時十分震驚，然後便對我道歉。」

珍達娉琦爆料指基斯洛克曾有意約「恢復單身」的自己出來約會。（視覺中國）

在發生奧斯卡「掌摑事件」前，基斯洛克與史密夫夫婦已有過前史，基斯洛克曾於2016年奧斯卡頒獎典禮上，調侃發動杯葛奧斯卡的珍達娉琦。當年韋史密夫飾演的電影《震盪真相》（Concussion）大受好評，被外界看好將會首奪奧斯卡影帝，然而竟然沒有提名，於是引發對奧斯卡評委存種族歧視的指控。基斯洛克擔任當時的頒獎禮主持時，在台上開玩笑指珍達娉琦是電視圈的人，正在杯葛一項她本來就不會被邀請的活動。