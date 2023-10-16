釜山電影節｜天下一設立One Cool Award　贊助亞洲具潛力電影

剛於南韓舉行完畢的《第28屆韓國釜山國際電影節》，今年天下一電影公司高度參與當中的亞洲電影創投會議（Asian Project Market，簡稱 APM），更跟 APM 簽訂了合作協議，創立為期兩年的 One Cool Award。天下一電影於今年三十個參與項目之中揀選一個作出贊助，今年度獲選作品為 Makbul MABURAK 作為導演的印尼電影《Watch It Burn》。



天下一電影公司今年參與當中的亞洲電影創投會議（Asian Project Market，簡稱 APM）。（大會相片）

獲選的劇本《Watch It Burn》，講述剛剛離婚不久，為生活越來越擔憂的 Alma 必須在新的生活中作為單親母親重新出發，可是有一天，一充滿懸疑的事件發生了在她的生命中，讓她思考自己的離婚是否正確決定。天下一電影執行董事鄧維弼先生亦有到釜山現場頒獎予《Watch It Burn》團隊，並表示未來會致力於世界各地電影市場探求可能性，任何語言的好劇本亦會在考慮之列。

今年度獲選作品為 Makbul MABURAK 作為導演的印尼電影《Watch It Burn》。（大會相片）

釜山國際電影節的亞洲電影創投會議（APM）是一個重要的電影融資活動。該活動通常在每年 10 月的釜山國際電影節期間舉行。在這個會議中，導演和製片人有機會與來自世界各地的投資者、製片人、發行商等會面，尋找合作機會。亞洲電影創投會議致力於推廣亞洲的電影項目，並提供一個平台讓這些項目能夠獲得國際上的關注和支持。這個活動對於亞洲電影產業的發展起著重要的作用，並且已經成功地幫助許多電影項目找到了資金和製作夥伴。