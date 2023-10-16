《怒火》正式開拍延續篇？　全新班底謝霆鋒大戰另一天王影帝

英皇電影今日（16/10）發出最新電影《怒火漫延》，將於明天舉行開鏡禮採訪的邀請，該片在年初的影視博覽早有提及過，雖然絕不是已故導演陳木勝遺作《怒火》的續集，但會以全新方式延續陳木勝的精神。至於班底方面，從採訪通知可見是全新陣容，《怒火》的主角之一甄子丹今次未有參與，換來是劉德華將擔任監製兼主演，相信會與霆鋒擦出新火花。



電影《怒火》是2021年的作品，戲中謝霆鋒飾演智慧型大賊，演出精彩。（《怒火》劇照）

陳木勝於拍攝《怒火》期間已證實患上末期鼻咽癌，2020年8月23日逝世，未能等到自己的作品正式上畫。（《怒火》劇照）

從《怒火漫延》開鏡採訪邀請涵可見，出席的名單相當吸引，首先監製一欄見到劉德華，而他亦會參與演出，而導演就由久未在香港開戲的郭子健擔任，而其他演員陣容都相當有睇頭，包括憑《風再起時》贏得今年金像獎最佳男配角的許冠文，《封神第一部：朝歌風雲》男主角之一此沙、陳家樂、呂良偉、陳國邦、黃德斌、沈震軒、謝苗、何珮瑜、楊天宇、胡子彤、方平、張文傑、林秋楠、湯君慈、唐嘉麟等等。

電影《怒火》在第40屆香港電影金像獎，連奪最佳電影、最佳導演、最佳剪接及最佳動作設計四大獎項。（《怒火》劇照）

電影公司強調《怒火漫延》並非《怒火》的續集，而甄子丹亦未有參與其中。（《怒火》劇照）

陳木勝的處女執導作《天若有情》，在金像獎頒獎禮上，華仔擔任「最佳導演」頒獎嘉賓，亦代陳木勝領獎，場面感人。(影片截圖)

今次是劉德華與謝霆鋒繼《新少林寺》（2011），事隔12年再合作，而電影《怒火》亦在第40屆香港電影金像獎，連奪最佳電影、最佳導演、最佳剪接及最佳動作設計四大獎項，香港票房大收$2,637萬，而內地更大收13億人民幣。其中在鰂魚涌佔地4萬尺的戶外地方，搭出尖沙咀北京道及廣東道街景，更成為話題。