錢人豪指控《周處除三害》抄襲　黃精甫導演發創作歷程千字文反擊

由阮經天主演、黃精甫執導的台灣電影《周處除三害》，率先在10月6日台灣上映，首周已錄得1600萬台幣（約港幣387萬元）佳績，早前更入圍第60屆金馬獎最佳導演、最佳男主角等七項提名，電影亦將於11月2日在香港上映。在《周處除三害》聲勢浩大的同時，卻被另一位導演錢人豪指控有抄襲之嫌，為此黃精甫導演日前發布千字文聲明，對抄襲指控予以反擊。

《周處除三害》由阮經天主演，入圍金馬獎「最佳導演」、「最佳男主角」等七項提名。（《周處除三害》電影劇照）

身兼《周處除三害》導演及編劇的黃精甫，面對抄襲指控，透過分享創作電影的心路歷程剖白，他表示在2010年曾拍攝一部名為《復仇者之死》的電影：「故事靈感來自真實的社會事件，講述一宗『警局強暴』案件，探討從中的『善惡』命題。」當年作品更獲得第33屆莫斯科國際電影節「最佳文本哲學」獎及「最佳導演」獎，在莫斯科回程途中，黃精甫與團隊談及拍攝下一部電影的計劃，萌生拍攝三部曲的想法，希望更深度探討「善惡」「人性」及「宗教」等主題。

黃精甫導演發布千字文回應《周處除三害》的抄襲指控。（視覺中國）

《復仇者之死》由黃精甫執導，麥浚龍、蒼井空主演。（《復仇者之死》電影海報）

至於《周處除三害》的原初槪念始於2011年，黃精甫表示一次在多位電影同業面前提到故事藍本：「席上有陳姓男監製、錢姓女監製及麥姓男演員。當中陳、錢監製給予了很多寶貴意見，然而當時故事還沒有警察陳灰及密醫張貴卿的角色。」次年黃精甫在內地拍攝動作片《惡戰》，後期製作階段到香港與一位曾監製再次提及《周處除三害》的故事：「席上還有幾位同業，並提議把故事設定在香港、韓國、日本三地拍攝，亦即現在《周處》裡面的台北、台中、澎湖。」

黃精甫於聲明裡表示，《周處除三害》的槪念早於2011年已向多位同業分享。（《周處除三害》電影劇照）

及後至2019年，黃精甫在林育賢導演的介紹下，認識了李烈及黃江豐兩位監製，他表示當時：「電影人聚會，總會聊到故事，侃侃而談，聊了好幾個故事，最後大家覺得《周處》挺有意思，可以發展一下。2020年8月，我完成了《周處》的故事大綱，全篇12頁紙，當時的片名沿用了我的喜好《罪與罰》，及後開始籌備的時候改名為《周處除三害》。」黃精甫強調《周處除三害》的劇情結構、人物、主題風格及宗教命題，與《復仇者之死》一脈相承，「善惡」三部曲的基調亦早已於《復仇者之死》的製作中奠下。黃精甫更表示：「如果說《周處》有抄襲的嫌疑……對，我承認抄襲了2010年的作品《復仇者之死》！未來十年內，我會再抄襲一次，完滿『善惡』三部曲的願想。」

黃精甫更表示如果說《周處除三害》有抄襲，只是抄襲自己的舊作《復仇者之死》。（《周處除三害》電影劇照）

對於抄襲傳聞，黃精甫亦在聲明中表示無奈：「我只能慨嘆，在電影的世界裡，我的腦袋並不是獨一無二的，我想到的別人一定也會想到，這種故事每天都不知道有多少人會聊到，滿街都是，只是『誰先愛上誰』，誰都說不準。」

錢人豪並不接受黃精甫的千字文聲明，揚言會提出抄襲證據。（視覺中國）

在黃精甫發布聲明後，提出抄襲指控的錢人豪並未接受解釋，再次於社交媒體發文指：「請你們只要敢簡單說一句『我們保證《周處》是原創』就好。而不是現在扯就算劇本故事高度類似，也未必算抄襲，頂多是改作權。你們現在的意思是就算聽過我說過這故事，著作權也並不保護槪念、思想？」錢人豪更揚言自己能夠提出證據，並表示：「我只是要對方一個公開道歉，周一會收到律師函。」