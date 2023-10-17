基斯杜化路蘭再放風執導占士邦　消息人士爆監製睇中艾朗莊遜接班

英國特務電影經典角色占士邦（James Bond）自1962年推出首部電影以來，超過半世紀共拍攝25部系列作品，而系列最後一部作品《007：生死有時》（No Time to Die）於2021年上映後，男主角丹尼爾基克（Daniel Craig）亦決定辭演占士邦一角，令系列後續去向不明。荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），今年推出史詩鉅製《奧本海默》（Oppenheimer）後，多次透露自己有意接手執導占士邦系列電影，引起一眾占士邦及路蘭迷的哄動。

基斯杜化路蘭在今年推出史詩式新作《奧本海默》後，多次表示有意接手執導占士邦系列。（視覺中國）

丹尼爾基克2019年宣布，《007：生死有時》是他最後一次演出占士邦。（imdb）

據外媒報道，在基斯杜化路蘭表示有意執導占士邦電影後，艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）被外界認為最有可能成為下一任占士邦。現年33歲的英國演員艾朗莊遜，過去曾參演《殺手列車》（Bullet Train）、《逃犯國王》（Outlaw King）等動作電影，在《殺手列車》裡穿起西裝亦相當官仔骨骨。

艾朗莊遜於《殺手列車》穿西裝演出，相當官仔骨骨。（《殺手列車》電影劇照）

艾朗莊遜在電影中的動作場面有非常有睇頭。（《殺手列車》電影劇照）

有消息人士更向外媒透露：「艾朗莊遜目前是飾演占士邦這個極具標誌性角色的最熱門人選，他是Barbara Broccoli（占士邦系列監製兼出品人）的首選，無人能及。」更提到：「路蘭對以全新方式呈現該系列非常感興趣。如果路蘭能夠和製片人達成共識，我們完全支持這個選擇。」