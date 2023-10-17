年少日記｜盧鎮業小野首次擔正　與陳漢娜兩日內經歷結婚懷孕分居

由新晉導演卓亦謙自編自導，爾冬陞監製，金像男配角提名盧鎮業首度擔正演出的《年少日記》，將於11月16日上畫。電影更榮獲第60屆金馬獎共五項大獎提名，包括「最佳劇情長片」、「最佳新導演」、「最佳原著劇本」、「最佳男配角」和「最佳剪輯」，是唯一一套港產片入圍今屆「最佳劇情長片」一獎。

《年少日記》童星黃梓樂，便入圍金馬獎最佳男配角。（《年少日記》劇照）

電影由盧鎮業（小野）擔演男主角鄭Sir，角色帶著隱秘的過去故事。這次首擔大旗飾演男主角，故事又是如此沉重，讓他也花了不少時間預備角色：「在開拍前，我和鄭Sir（盧鎮業戲中角色）聊了好多遍，有時是閒聊、有時是Deep Talk，感覺就是交了一個好朋友般。我們交換自身的經歴，讓對方認識自己以及對自己重要的關係、事物，例如鄭Sir的學生、妻子、往事，都是重要的立足點。」

小野在戲中飾演中學老師。（《年少日記》劇照）

盧鎮業為了幫助入戲，更與電影內的一班學生拍了一張班相，隨身攜帶。（《年少日記》劇照）

盧鎮業為了幫助入戲，更與電影內的一班學生拍了一張班相，隨身攜帶。在沒有戲份的日子亦盡量去現場，小野表示：「因為故事牽涉兩條時間線，童年往事的部份對鄭Sir這角色有很大影響，所以我都想去見證一下小學時的經歷，希望能感受著鄭Sir的記憶而去演出。」

去到拍攝親密場面時，兩人反而因為雙方熟悉並有一定程度的信任，而直接討論要怎麼處理那場戲。（《年少日記》劇照）

《年少日記》中陳漢娜（Hanna）與小野飾演兩夫妻，當中不忽親熱場面，兩人之前曾合作拍攝MV及短片，所以雙方也不算陌生。去到拍攝親密場面時，兩人反而因為雙方熟悉並有一定程度的信任，而直接討論要怎麼處理那場戲。小野笑言最緊張的只有導演：「我們大部份的戲份都集中於連續兩天的拍攝。由頭場先拍攝結婚，然後密集地經歷懷孕、吵架、分居、重逢，一氣呵成。劇組排rundown時對角色關係變化的兼顧，對我們有很大幫助。」

《年少日記》中陳漢娜（Hanna）與小野飾演兩夫妻，當中不忽親熱場面。（《年少日記》劇照）

小野更表示與Hanna有很好的默契：「她會給予對手安穩和信任的感覺，從而產生一種『大家一齊做好佢』的默契。」這次合作Hanna亦大讚小野這位拍檔：「《年少日記》是我們第一次合作的電影。每次都很開心可以與小野合作，他是個很好的演員，也是很好的對手、伙伴。他對角色的細膩演繹，有很強大的感染力，所以一起演戲很有滿足感！」