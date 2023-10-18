堅如磐石｜張藝謀追求像真極致　演員落機即拍戲抹檯布都有要求

由殿堂級大導演張藝謀，歷時四年用心製作的首部懸疑犯罪巨獻《堅如磐石》，將於本周四10月20日上映。電影在內地票房已突破11億，衝上年度票房榜第10位，勇奪中秋國慶檔票房冠軍，並成為話題電影，掀起討論潮，當中包括張藝謀今次要求演員盡量用自然方式、真實方法演出，有很多細節都執得好仔細。

《堅如磐石》由一眾實力派演員雷佳音、張國立、于和偉、孫藝洲等演出。（《堅如磐石》劇照）

「陽光下的罪惡」

電影由一眾實力派演員雷佳音、張國立、于和偉、孫藝洲、李乃文、許亞軍、田雨、何政軍、陳道明，以及兩位金馬影后陳沖、周冬雨出演，真實呈現貪污腐敗、官商勾結的黑白鬥爭，當中多場血猩、猖狂戲碼更是為電影加添暗黑感。

畫要要求極高。（《堅如磐石》劇照）

對於張藝謀導演來說，電影故事是「陽光下的罪惡」，只要劇本扎實、人物結實，形式就敢做得更狠。正正抱持著這個態度，以及對故事的熱愛，導演要求演員在演繹上不可雕琢，要求自然真實地演出，才能令劇本中層層堆疊的故事和複雜人性細致地展現。

素顏上陣純演技發揮

為令演員有更好的發揮，他們都被要求素顏上陣，不需顧忌妝容的話，表演時便能更自由。陳道明表示：「這樣從來沒有試過！」又因為要拍一場落機戲，憑《愛情公寓》成名的男星孫藝洲，更是飛機一降落，就被劇組安排在機場原地即場換衫拍攝，這也是他的「第一次」！

周冬雨眼鏡是導演千挑難選。（《堅如磐石》影片截圖）

男星孫藝洲飛機一降落，就被劇組安排在機場原地即場換衫拍攝，這也是他的「第一次」！（《堅如磐石》影片截圖）

抬屍戲要用真人

導演對於各個場口的完成度同樣要求極高，拍攝過程中更是事無鉅細，把關每一項細節。周冬雨戴的眼鏡都從多副挑戰出來，陳沖手中拿來清潔的抹布嫌道具太白，要再髒一點，甚至只有一兩秒的抬動屍體鏡頭，都要求用真人走進去，營造出適當的重量感，務求每一幕都是符合現實，令觀眾更為投入。

只有一兩秒的抬動屍體鏡頭，都要求用真人走進去，營造出適當的重量感。（《堅如磐石》影片截圖）

陳沖手中拿來清潔的抹布嫌道具太白，要再髒一點。（《堅如磐石》影片截圖）

故事大綱

金江市副市長鄭剛（張國立飾）的警察兒子蘇見明（雷佳音飾）為查出一宗巴士爆炸案幕後黑手，不顧父親勸阻應邀赴約首富黎志田（于和偉飾）的「鴻門宴」，不料卻被迫觀看了一齣「人手下火鍋」的猖狂戲碼。一場舊友聚會，更無意令更多線索浮上水面。蘇見明與下屬李惠琳（周冬雨飾）越順著線索走，就發現事件越發不可收拾…