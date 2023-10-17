怒火漫延｜陳家樂喜見偶像劉德華　呂良偉讚霆鋒體能拍得住自己

香港警匪動作電影《怒火漫延》，由劉德華、謝霆鋒、呂良偉、方平、陳家樂、何珮瑜、此沙、楊天宇、胡子彤及張文傑等主演，許冠文特別演出。劉德華與謝霆鋒在擔任男主角之餘，更分別身兼監製及動作導演一職。電影今日（17日）舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利、票房大好。



許冠文於開鏡儀式上大派心心，令現場演員們非常驚喜。（葉志明 攝）

許冠文隨後再派大心心。（葉志明 攝）

呂良偉與陳家樂於開鏡儀式上接受訪問，提及在《怒火漫延》前已經合作過，陳家樂表示：「其實年頭我哋合作過一次，嗰次係《衝鋒》，有份揸槍，今次再同呂哥合作，我就冇份揸槍、坐冷氣房！」呂良偉則笑指：「咁我揸槍啦！」表示為了新作拍攝，不論演技武打都準備充足，更揚言：「重型軍火都有機會，總之唔會手軟！」

呂良偉及陳家樂於開鏡儀式上接受訪問，透露年初已合作過一次。（葉志明 攝）

劉德華於《怒火漫延》身兼監製及主演，陳家樂表示有幸在不少橋段中合作，亦指自己是粉絲：「我講未必好中肯喎！因為我好留意佢，劉生始終係Super Star、舉手投足都好吸引我望佢，但係我要喺現場控制住自己對佢嗰份愛！」陳家樂更感謝劉德華在拍攝上給予自己的指導：「好多演戲上佢都會指導，對白節奏、行位佢都有畀意見我。」

至於呂良偉則對有機會跟許冠文合作感到非常興奮：「Michael哥係我哋細路仔時期嘅偶像！睇住佢《雙星報喜》長大，見到佢我哋好開心！之前認識咗，好Nice！而我哋係第一次合作、好開心！」

呂良偉大讚謝霆鋒體魄壯健，笑言狀態與爆炸力堪比自己。（葉志明 攝）

在開鏡儀式期間，呂良偉與謝霆鋒有不少動作肢體交流互動，呂良偉大讚霆鋒的體魄：「霆鋒真係好犀利！我自問自己都唔錯喇！我見過好多玩健身嘅人，佢係我見過肌肉運用得最好嘅一個！可以將佢身體上嘅爆炸力集中喺一點，我當然可以做到啦！估唔到佢都可以做得好好！係我見過嘅第一個！」陳家樂笑言自己從呂良偉的身上吸收到不少鍛練的貼士，但卻表示：「我呢期要忍手！唔可以做太多運動，因為嚟緊有一個角色要我好瘦，好似籐條咁。」亦笑言身心狀態未影響生活：「做人大計？唔關事啦！」