周處除三害｜王淨作超大尺度演出　被袁富華性侵兼半裸出浴

由黃精甫執導，阮經天、王淨、袁富華主演的台灣電影《周處除三害》，早前公布入圍金馬獎七大獎項，阮經天更有機會挑戰影帝。雖然女主角王淨未獲提名，但原來她在戲中都有突破性演出，而且無懼性感，為電影作破格演出。（上映日期︰11月2日）

王淨與阮經天會有一段感情發展。（《周處除三害》劇照）

《周處除三害》講到通緝犯陳桂林（阮經天 飾）被告知只剩半年性命，決定在生命盡頭前出面自首，卻在警局公告欄上發現自己竟只是排名第三的通緝犯。他要誓死留名，決心除掉前兩名通緝犯，造就自己成為當代英雄。

王淨與袁富華的關係神秘，背後似有一段苦衷。（《周處除三害》劇照）

王淨在戲中扮演小美，與袁富華飾演的二號黑幫通緝犯「香港仔」，有著神秘關係。小美日間在髮廊工作，晚上則要「服侍」年紀相差甚遠的香港仔。而她並非心甘情願與香港仔發生關係，每次都是被虐打才就範，令人想一窺背後隱藏甚麼秘密。

王淨為電影有大膽演出。（《周處除三害》劇照）

當王淨捱完袁富華掌摑之後，被迫為他進行口交。（《周處除三害》劇照）

為了表現出香港仔冷血殘酷的惡人印象，王淨在電影《周處除三害》與袁富華有三場大尺度激情戲。第一場王淨雖然沒有裸露，但意識非常大膽，當她捱完袁富華掌摑之後，被迫為他進行口交。而另外兩場激情戲，王淨都甘為電影作裸露演出，其中一場正在沐浴時，被袁富華揭開浴簾，側身的裸露姿態飽覽無遺。

王淨在戲中會跟袁富華及阮經天，按劇情發展有著不同的關係。（《周處除三害》劇照）

而另一場就被袁富華綁起雙手，疑似玩SM硬上的情節，意識同樣大膽。王淨表示這幾場戲是她從影以來最大尺度的演出，幸好對手是演戲經驗豐富的袁富華，令她入戲順利完成拍攝。