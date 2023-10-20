謝君豪榮登劇帝再獲頒授榮譽院士　「著咗呢件院士袍好大感觸」

香港演藝學院今日（20/10）於演藝學院歌劇院舉行榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，出道超過30載，演藝成就卓越的謝君豪，就獲頒榮譽院士，以表彰豪哥在文化發展和表演藝術方面的成就及對演藝學院發展的貢獻。除了豪哥的家人外，梁李少霞、毛俊輝 胡美儀夫婦、著名編劇杜國威、舞台劇導演司徒慧焯等名人都有出席儀式，恭賀4位榮譽院士，獲頒院士的亦包括著名資深影評人羅卡。豪哥坦言今日心情興奮，尤其較早前才勇奪「華語戲劇盛典」舞台劇最佳男主角，緊接又獲頒院士榮銜，今個10月可謂雙囍臨門。

謝君豪出道30載，獲頒榮譽院士，以表彰豪哥在文化發展和表演藝術方面的成就及對演藝學院發展的貢獻。（大會提供）

謝君豪︰「我著咗呢件院士袍，似打咗支強心針，亦都好大感觸。」（大會提供）

豪哥1989年在演藝學院畢業，對於能夠獲母校肯定成就，並穿上院士袍現身典禮覺得非常光榮︰「以前我喺演藝學院畢業時，只係文憑課程，所以我未試過戴四方帽、院士帽這類畢業帽子，感覺好特別，有種好神聖嘅儀式感。」豪哥在10日內，先後榮升為舞台劇劇帝及榮譽院士，對今個10月特別難忘。「今年10月真係雙囍臨門，啱啱就喺國內拎咗《華語戲劇盛典》舞台劇最佳男主角，現在又獲頒榮譽院士，好開心，感覺真的很興奮，同埋我著咗呢件院士袍，似打咗支強心針，亦都好大感觸，我喺演藝學院畢業，我喺呢度受訓，而家母校又頒呢個榮銜畀我，令我覺得應該將自己嘅經驗，學習到嘅東西，要更加多跟年青人分享。」

謝君豪覺得應該將自己嘅經驗，學習到嘅東西，要更加多跟年青人分享。（大會提供）

豪哥寄語年青人，只要肯堅持，就會有成功一日，亦坦言自己從前無想過甚麽成就目標，只是一心把自己有興趣的演藝工作做好「做好眼前這一刻的工作，行好這個過程，將來的結果每每會出人意表，這點是真的，亦是我從演藝學院中學習得到的，老師教我哋演戲唔係演個結果，而係演嗰過程，而呢個結果係你永遠都預計唔到的。」

豪哥專程在《南海十三郎》舞台劇紀念版上合照留念。（大會提供）

在頒授儀式讚辭當中，豪哥獲讚揚對演藝工作全情投入，持續貢獻社會，樹立傑出榜樣，深受業界尊敬，其對表演藝術教育的投入亦廣受肯定。至於豪哥的媽媽，太太和女兒今日亦都有到場，愛女更是專程從外地回港見證豪哥獲授頒院士。問到如何慶祝，豪哥話一切簡單而隆重，跟家人一齊食飯就足夠。