白日之下｜姜大衛睇完心情難平伏　余香凝梁雍婷需要記住這宗新聞

電影《白日之下》，由簡君晋執導，改編自社會上切切實實的新聞個案，以新聞工作者作視點，披露殘疾院舍中，虐待院友的真相。電影未正式上畫，先在台灣金馬獎獲五項提名，在港放映的優先場更贏盡口碑，觀眾看罷不約而同地留下一團憤怒。



《香港01》找來戲中三位演員，余香凝（Jennifer）、姜大衛（John哥）及梁雍婷（Rachel）接受訪問，談一場白日之下，最黑暗的真相，縱使幾位拍攝時已清楚知道劇情，但經過鏡頭、剪接、音效、燈光潤飾後，震撼力倍增，三位也坦言第一次看罷，心情久久未能平伏，一直哽咽。



三位拍攝前，都分別接觸過新聞報道，但都想不到拍出的效果會更震撼。（梁碧玲 攝）

鳴謝︰

化妝︰Melody Chiu @ melodychiumakeup（余香凝）、Deep Choi（梁雍婷）

髮型︰ Ken Hui @ ArtifyLab（余香凝）、Oscar Ngan（梁雍婷）

服裝︰Max Mara（余香凝）、alice + olivia（梁雍婷）

鞋︰Charles & Keith（梁雍婷）

場地提供：1881

姜大衛自言從未演過這種角色，沒想到今次這麼深感受。（《白日之下》劇照）

姜大衛︰睇第二次都令我眼濕濕

不少觀眾看畢《白日之下》，餘下的感覺就為不公事情感到憤怒，更諷刺是戲中事情是曾經在身邊發生過。余香凝︰「這是我入行以來遇過最好的劇本，看畢的確有種憤怒，點解可以咁？但真實就係咁，所以拍攝時都不敢鬆懈，處處認真對待。」梁雍婷接到劇本前，已得知這幾宗新聞，覺得導演選對了。「導演同編劇好好，還記得這宗好需要社會記住的新聞，拍出電影更難遺忘。」

John哥仍難忘第一次看畢電影要做分享會，但心情之激動一直未能跟觀眾說話。（梁碧玲 攝）

現年76歲的姜大衛，4歲以童星入行已72年，作品無數，但沒想到來到今天，仍有一部作品可以對自己有這麼大衝擊。「當時有看過這宗新聞，沒太為意，到拍攝時才聯想到是同一件事，想不到拍出來的效果這麼震撼，我第一次在馬來西亞看，看後要平伏一陣才可跟觀眾作映後分享。我從影以來都是本住遊戲人生去演每個角色，沒想到今次這麼深感受，到電影節首映看第二次，仍有不少情節令我眼濕濕。」

余香凝在戲中飾演對真相鍥而不捨的記者，只要是對的事，便不畏懼去衝。（《白日之下》劇照）

余香凝︰以為請特殊人士當臨時演員

余香凝飾演追訪這單新聞的記者，並有機會跟當事人見面，會談中汲取了不少豐富角色的元素，不過最難忘是向記者問了一條在戲中同樣出現的提問︰「我問︰『你做了這麼多年，有冇試過失望到喊？』我想知她到底可以有幾抽離，雖然最終她答我沒有喊過，但我不信，哈哈……因為從對談中，仍感受到她非常緊張這宗新聞，亦在意世界到底有沒有公義和真相存在。」

余香凝有跟這宗新聞的記者見面，還問了一條在戲中都有追問的問題。（梁碧玲 攝）

最令余香凝佩服是戲中連臨時演員都有戲。「我不是第一日便跟劇組，全組人開了幾日工才進組，記得第一日開工，見到有些有特殊人士在場，我還問是否找到一些真正有特殊情況的人士參與演出，原來不是，全部都是臨時演員，連揀臨時演員到演出都這麼仔細用心，我好佩服導演的堅持。」

梁雍婷不想角色太單一，於是為她注入有禮貌，是個心地善良的開心果。（《白日之下》劇照）

梁雍婷︰智障人士都有好多種性格

姜大衛在戲中是殘疾院舍的院友通伯，有腦退化跡象，凡事樂在其中，看似豁達，其實好些事都看在眼內。「我從未演過這種角色，我對自己要求是跟前人演過的要不一樣，我不想太表面化，不想靠肢體語言話你知我有問題，好想觀眾在不經意下發現他是傻傻的。所以動靜上沒有演得太厲害，那些嗡口嗡鼻，扮行動不便的統統不要，我只係加了不時周圍望，在望甚麼？我都不知道。」

梁雍婷未有擔心抽離不到角色問題︰「不會讓這事情發生。」（梁碧玲 攝）

梁雍婷的挑戰更大，是院舍中智力有問題的女孩小玲，最終更被性侵犯。「始終角色沒有原型人物，只要靠各方面資料搜集豐富角色。其實智障人士都有很多種性格，我跟導演設定小玲角色是個有禮貌，心地善良的開心果，然後就捉緊這些性格特質，再就住有關智力問題人士的醫療報告去揣摩，當她們遇到不可抗力的情況下，會作出怎樣的生理和心理反應，再放入角色。」

雖然電影內容沉重，但幾位都說其實現場氣氛好似一家人，大家好融和。（《白日之下》劇照）

姜大衛︰同新人合作都怕我

每個角色都有強烈的個性和故事，如何投入角色不是問題，完成後怎樣抽離又是否要時間蘊釀。原以為飾演智障角色的梁雍婷會較吃力，殊不知她是最果斷抽身。梁雍婷︰「不會抽離不到，因為演員就是要進入角色，離開後就去演下一個角色，若抽離不到便會影響下一部演出，所以不會讓這事情發生。」

余香凝與姜大衛，戲中有段偽爺孫關係，John哥在開拍前，特意跟余多交談，凝聚一份親切感。（《白日之下》劇照）

這次是余香凝當上媽媽後的第一次演出，身份不同了，牽掛多了，有一刻都擔心會影響演出，但原來一切憂慮都是多餘︰「第一次用媽媽身份去接戲，還要演一個好專注的角色，在現場要壓抑情感，會有不開心的感覺，但返到屋企見到囡囡，一聲︰『媽咪』就將我帶回現實，心情都鬆晒。起初還擔心會分心，但原來是更好的安排。」

，囡囡一聲︰「媽咪」，就將余香凝帶離沉重的電影世界，心情立即鬆回來。（梁碧玲 攝）

至於姜大衛，入戲與出戲已不成問題，問題反而是如何跟年輕演員打成一片。「我份人予人感覺好冷，很多新人見到我都怕怕，可能關乎我個樣似會保護自己。但經過這麼多年拍攝工作，覺得這種關係有點不妥，所以要作出改變，要跟現場的人融合在一起，因為我們在拍緊一部戲，他們怕我我便主動去找他們，不敢走過來交談便我先去開聲，其實好容易混熟，熟悉後甚麼都可以傾，戲中真的似一家人。」

John哥不想演繹太表面化，故不靠肢體語言，好想觀眾在不經意下意會到他是傻傻的。（《白日之下》劇照）