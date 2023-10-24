周處除三害｜與王淨出席首映　阮經天回應抄襲：相信導演能力為人

香港導演黃精甫首次殺入台灣影壇執導作品《周處除三害》，由阮經天、王淨及袁富華主演，電影入圍第60屆金馬獎七項提名，包括「最佳導演」、「最佳男主角」等大獎，並於今日（24日）在香港舉行首映禮。阮經天攜同王淨、Ben哥袁富華一同出席首映禮與觀眾見面，並於首映上接受訪問。



阮經天攜同王淨、袁富華出席新作《周處除三害》香港首映禮。（梁碧玲 攝）

阮經天於《周處除三害》首映受訪時表示訪港行程甚趕，未有機會遊覽及享用美食。（梁碧玲 攝）

阮經天事隔九年再度訪港，行程非常緊湊，受訪時表示未有機會四處遊覽，而且明天便要返回台灣繼續宣傳工作，期待下次來港盡情遊覽及享受美食。阮經天亦感謝袁富華在拍攝期間的照顧：「這次跟Ben哥合作非常開心，以前就知道Ben哥、跟他合作又很照顧我。我們在開拍前就一起訓練，過程很美好，所以才會在電影拍完一年後還是很想念彼此。」Ben哥亦透露《周處除三害》造就自己從影以來兩大突破，開啟了動作及情欲戲路，更笑言：「以前喺《叔．叔》都係同男人！」亦表示動作戲份搏到盡：「唔拍唔知身體好！」期待往後開闊動作戲路。

袁富華笑言《周處除三害》讓他初試情欲戲及動作戲，更表示「唔拍唔知身體好！」（梁碧玲 攝）

王淨則表示自《周處除三害》煞科超過一年以來，一直未有機會再與袁富華見面：「剛才在後台見到Ben哥，差點有哭出來，因為真的很想他！」王淨與袁富華於電影中先後有三場情慾戲份，更有裸露戲份、非常大膽，袁富華搶先王淨表示：「我很害羞！因為我真的沒有拍情欲戲的經驗！」王淨則表示：「Ben哥實在太紳士了！所以整個表演過程也跟大家一起投入角色，沒有甚麼需要擔心。」

阮經天與王淨互推票房福利，更開玩笑指能隨時與袁富華拍出浴照。（梁碧玲 攝）

《周處除三害》自10月於台灣上映後，票房已超過3500萬台幣，至於在香港的票房福利，阮經天笑指：「這應該要靠小淨！因為只有小淨拍出來的才是福利！」王淨則反擊笑指：「他身材很好！交給他了！我電影裡面已經有了！」阮經天則笑指：「再一次！」王淨則提議阮經天拍出浴照，阮經天笑指：「我跟Ben哥洗澡給大家看？」袁富華則笑指不用等票房達標：「我們兩個隨時洗給大家看！」

至於《周處除三害》早前鬧出抄襲疑雲，阮經天回應時表示：「我們都相信黃精甫導演的能力！也認同他的為人！所以我覺得只要看了電影、了解這個人，我想就不會有壓力。」