76歲侯孝賢患失智症退休　《悲情城市》《刺客聶隱娘》揚威海外

現年76歲的康城最佳導演侯孝賢，證實因患上失智症被迫退休。而早前傳出正在籌備中的兩部新作《舒蘭河上》和《我將前往的遠方》將無緣繼續，而2015年榮獲康城影展最佳導演殊榮的《刺客聶隱娘》，便成為侯導演最後一部導演作品。

2015年憑《刺客聶隱娘》奪得康城影展最佳導演。（視覺中國）

《刺客聶隱娘》或會成為候導最後一部執導作。（視覺中國）

消息來自美國權威電影資訊和評論網站IndieWire，引述侯孝賢的友人Tony Rayns，於10月23日在倫敦戲院介紹侯導1985年的作品《童年往事》時，宣布侯孝賢導演已經退休，雖然消息未獲其家人證實，但IndieWire一再聯絡到與侯導關係密切人士，都獲同樣回應。

侯孝賢導演的《刺客聶隱娘》，由舒淇主演，畫面美得就像水墨畫。（劇照）

講究美感的《刺客聶隱娘》，對白寥寥可數，風格強烈。（《刺客聶隱娘》劇照）

隨後更外媒表示該消息在台灣業界並非秘密，事關今年在台灣盛大重映侯導奪得威尼斯影展金獅獎的《悲情城市》，縱主角梁朝偉專誠到台灣出席首映及宣傳，但候孝賢都一一缺席，當時已傳出他身體欠佳，他而其辦公室亦早已停止運作。

梁朝偉主演的《悲情城市》，燦獲《第46屆威尼斯影展金獅獎》金獅獎。（《悲情城市》劇照）

侯孝賢於1947年出生，是台灣其中一位重量級導演，作品在國內外都獲得不少重要獎項，包括1989年的《悲情城市》獲得《第46屆威尼斯影展金獅獎》，1993年憑借《戲夢人生》獲得《第46屆康城影展評審團獎》。2015年以《刺客聶隱娘》獲得《第68屆康城影展》最佳導演獎。而他亦三次奪得金馬獎最佳導演獎。