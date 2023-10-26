夜校｜葛民輝扮死屍好爽？　被MC張天賦抬住行最辛苦︰你知佢幾高

由MC張天賦、凌文龍、吳肇軒、葛民輝主演的電影《夜校》，將於11月2日上畫。早前葛民輝聯同戲中飾演自己個仔的吳肇軒，以及神婆陳伊霖（Eelyn）一同接受訪問。由於故事源於MC與凌文龍的發達大計，綁架城中首富遺體而起，而葛民輝就是飾演那位首富。阿葛在戲中甚少對白，全程都是扮死屍無聲出，聽落幾嘆，不過他本人就道出戲中苦況，除了被擔擔抬抬，因與MC及凌文龍的身高差問題，有一幕就慘被拖行。



葛民輝聯同戲中飾演自己個仔的吳肇軒，以及神婆陳伊霖（Eelyn）一同接受訪問。（葉志明 攝）

鳴謝︰

化妝：SHUENKONG（吳肇軒）、Wasabi Cheung @kingsmakeup（陳伊霖）

髮型：Lupus@orient4（吳肇軒）、Match Tong @privateisalon（陳伊霖）

服飾︰ Club Monaco（吳肇軒）

葛民輝在戲中飾演富豪，口味亦非常獨特。（《夜校》劇照）

演鹹魚都唔可以瞌晒眼

阿葛在戲中飾演一名城中富豪，不過出場不久便因馬上風而過身，而這亦令戲中的MC與凌文龍靈機一觸，一於靠綁架屍體致富。問到阿葛全片冇乜對白，又可以瞌埋眼演，是否入行以來最舒服角色？「我已經係一條鹹魚，冇乜對白，但唔可以瞌晒眼，要半瞇，睇下佢哋搞乜鬼。」

葛民輝戲中的死屍扮相。（《夜校》劇照）

葛民輝一直唔知吳肇軒在戲中飾演自己個仔。（葉志明 攝）

阿葛最深刻印象是開鏡拜神當日，可能化妝收錯料，都未開拍就幫他化個死屍妝，結果當傳媒刊登這張相後，收到好多朋友的慰問。「個個都問係咪捱得好辛苦呀，係咪世界艱難呀？連好耐冇見嘅朋友都whatsApp我，好有心。」

睇番開鏡當日的相片，葛民輝的確面青口吻白，情況的確係令人擔心。（資料圖片）

「做死屍好似梁朝偉演《色｜戒》」

聽落今次片酬幾易賺，但阿葛就講到做死屍被人擔擔抬抬先難做。「好似梁朝偉演《色｜戒》咁係好難做，我感覺到，不是全程任意被拖行，是要借力。有幕被MC與凌文龍扶住拖行先辛苦，人死咗隻腳要伸直，但你知凌文龍有幾高？MC有幾高？兩個抬住我，我對腳都拖到斜晒先抬到我，條腰又繃到幾直幾辛苦呀！」

你點估到呢幕係最難演。（《夜校》劇照）

然後仲有呢幕，相當搞笑。（《夜校》劇照）

死屍都可活動自如。（《夜校》劇照）

雖然是扮死屍，但作為後輩，吳肇軒大歎學到嘢︰「佢雖然扮死屍，但不乏存在感，有場殮房戲，一嗌cut機，佢就畀意見︰『你頭先咬字有啲問題，你個嘴係咪未熱身呀？』有前輩肯教自己，真係要好好珍惜。」不過原來阿葛全程都唔知吳肇軒係做自己個仔︰「戲中有個小孩版，我一直以為個小朋友先係我個仔，唔知有個咁大個。」至於陳伊霖，在戲中就是一位神婆，仲有幕會同葛民輝有交流︰「是神交戲，有好多對白要背，過程都幾好玩。」

葛民輝重演被抬一幕有幾困難。（葉志明 攝）

吳肇軒爆葛民輝就算扮死屍，都不乏存在感。（《夜校》劇照）

陳伊霖（Eelyn）飾演神婆，會召喚阿葛上來。（《夜校》劇照）

「我有出Po」

問到幾位對票房有冇信心，大家都說要問MC，不過阿葛就強調要會大力宣傳︰「我一定會在社文平台出Po，我而家就已經想出，上年都已經出緊。」提到老闆黃永峯Charlie，阿葛就指他是個有趣的投資者︰「好上心，好有把火，要有咁投入嘅老闆先會在有限資料，咁低迷的市道下仲開戲，加上導演（劉翁）好似《監獄風雲》咁，你冇刀咪用牙刷刨支刀仔畀你，碌好多人情卡，諗好多古惑招成事，大家都好齊心。」