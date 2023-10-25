喝采｜翁靜晶自爆拍戲年僅15歲　楊受成為片酬加碼：鑽石錶任我揀

香港新浪潮電影《喝采》，由蔡繼光執導，陳百強、張國榮、鍾保羅及翁靜晶主演，於1980年上映。今年適逢陳百強逝世30週年，《喝采》經過一年4K修復工作後，在43年後再次於大銀幕上映。今日（25日）《喝采》舉行修復版慈善首映禮，由楊受成博士攜同監製陳欣健、導演蔡繼光、編劇文雋及女主角翁靜晶等一同出席。

《喝采》4K修復版今日（25日）舉行慈善首映，亦適逢陳百強逝世30年，楊受成博士（右五）攜同監製陳欣健（左二）、導演蔡繼光（右三）、編劇文雋（右二）及女主角翁靜晶（右四）一同出席。（梁碧玲 攝）

《喝采》女主角翁靜晶於4K修復版慈善首映禮上接受訪問，回憶電影當年首映禮陳百強、張國榮與鍾保羅三位男主角到齊，如今卻只剩下自己一人：「當時大家嚟嘅時候好似細路仔咁嘻嘻哈哈，今次嚟嘅感覺好唔同。不過我43年後都夠膽行出嚟，都好夠勇！」更笑言自己相比當年外貌變化甚大。

翁靜晶於《喝采》4K修復版首映上笑言自己與當年外貌變化甚大。（梁碧玲 攝）

翁靜晶回憶《喝采》拍攝時表示：「當年拍攝嘅時候我得15歲半！」更笑指：「係童工呀！Danny（陳百強）嗰時都只係大我幾歲，我哋都係細路哥！最難忘就係後面日落嗰幕嘅剪影，只係得五分鐘時間拍，我哋知道導演得五分鐘，而導演要求我哋錫嘴，但係對於一個15歲幾嘅女仔同埋一個19歲嘅男仔，我哋就唔想。」她表示雖然經過爭辯後答應導演，最後卻自行發揮：「但係到最後幾分鐘，Danny就錫咗我額頭，當然導演暴跳如雷啦，但係出嚟嘅效果其實係好，更反映到15、16歲拍拖嘅人，親吻係應該呢類、會清純啲，似我哋華人。」亦表示導演最後選用這個畫面成為海報，證明Danny與自己的選擇正確。

翁靜晶自爆當年《喝采》拍攝時年僅15歲半，是一位「童工」，而男主角陳百強亦只比自己大幾歲。（梁碧玲 攝）

翁靜晶難忘被陳百強錫額頭。（梁碧玲 攝）

翁靜晶於慈善首映禮台上，大爆一個《喝采》拍攝時的秘密，表示：「Uncle Albert（楊受成博士）叫我喺英皇揀隻手錶做我嘅片酬，所有鑽石手錶任我揀！」在訪問中亦補充指：「片酬有分兩項，一項係3000蚊。」她提到一眾長輩給予機會世侄們拍電影，亦在飲茶期間再爭取片酬「加碼」，她笑指：「我揀咗一隻，當時英皇代理世家錶，媽媽叫我唔好揀最貴嘅，要揀uncle代理嘅錶，我就揀咗一隻鑽石嘅世家錶，係我第一隻鑽石手錶！」至於鑽石錶的價錢，翁靜晶笑指：「唔記得幾多十萬喇！」亦表示至今仍有好好保留手錶：「嗰隻錶而家都可以戴，唔會過咗咁多年就過時。」