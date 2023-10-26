白日之下｜余香凝坐月後飛日本　導演︰難忘人權新聞記者公開感謝

由天下一電影及劉鑾雄慈善基金出品，爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝、林保怡等主演，以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，過去幾個月一直巡迴世界各地參與影展。而香港公映前最新一站，就到日本舉行的《第36屆東京國際電影節》，於「World Focus(世界焦點)」單元中參展。導演簡君晋、主演余香凝（Jennifer）、配樂朱芸編，以及剪接盧煒麟就親自前往。

導演簡君晋、主演余香凝（Jennifer）、配樂朱芸編，以及剪接盧煒麟就親自前往《第36屆東京國際電影節》。（大會提供）

四位演創於映後跟當地影迷分享和交流，更獲觀眾踴躍回應及發問，令團隊大感鼓舞。當中憑電影獲提名今屆金馬獎影后的Jennifer，馬不停蹄先後去到加拿大和東京出席影展，她說：「雖然行程緊密但不太辛苦，覺得開心加興奮大於辛苦，只是剛剛坐完月不久就要搭飛機。因為這部戲整個團隊上下都放了十足的心機，自己很希望盡可能將這部戲帶去不同地方、跟不同觀眾見面交流。」

余香凝指電影分享會上，有觀眾表現激動問︰「為甚麼可以發生這樣的事情。」（大會提供）

對於今次能夠參展Jennifer表示相當榮幸和獲得肯定，她說：「東京國際電影節是個很大的影展，同時都有很多高質素的影片，可以跟其他不同香港電影一齊參展，作為一個香港電影從業員來說是個莫大的鼓舞。於映後分享有位日本觀眾講到他曾經任職當地傳媒，對於《白日之下》這部電影的題材都有好大感受，更加令我覺得電影的語言真的是無分國界、國際。」而在加拿大時，最令Jennifer難忘的同樣是映後分享，她指出電影放映完畢後並沒有觀眾離場，全部都留下來聽分享及交流，甚至有觀眾表現激動問︰「為甚麼可以發生這樣的事情」，Jennifer都有回應：「向他解釋一些香港制度上的問題，當然每個地方都會有所不同，同時亦明白令到他們憤怒的原因。」

導演簡君晋︰「其中一位觀眾是日本的前記者，專做人權及人道主義新聞的記者，他指電影給予他很多感受和鼓勵，亦都很感動。」（大會提供）

而令到Jennifer既驚又喜的是有些觀眾帶着她過往作品的電影海報、VCD或DVD到場，例如《緣路山旮旯》、《七人樂隊》等讓她簽名。她感恩表示：「原來大家一直都好關注香港電影，有些觀眾更識講廣東話。大家近年所製作的香港電影除了有香港觀眾撐場，就連日本觀眾都會支持，令我相當感動。」

至於導演簡君晋對於電影在各地影展，獲得影評及觀眾熱烈回響，感到非常鼓舞「《白日之下》嚟到東京國際電影節係更加難得，因為佢係一個好出名同大型嘅影展，而同日本觀眾見面，較難忘是其中一位觀眾是日本的前記者，專做人權及人道主義新聞的記者，他指電影給予他很多感受和鼓勵，亦都很感動，他很多謝這部電影，而對我們團隊而言，這番說話亦是很鼓舞。」